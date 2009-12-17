به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده که پس از توقف تیمش برابر استیل آذین در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: ما هنوز به قهرمانی امیدواریم. سال گذشته هم در این هفته‌ها اختلاف ما با استقلال صدرنشین زیاد بود اما تا پایان فصل توانستیم اختلاف را کم کنیم و تنها در هفته آخر و در حالیکه از لحاظ امتیازی از آنها پیش بودیم قهرمانی را از دست دادیم.

وی ادامه داد: شرایط بازی طوری بود که روی همه تاثیر منفی گذاشته بود. متاسفانه اتاق کنفرانس خبری در شان خبرنگاران نیست و همچنین رختکن‌ها نیز سرد و برای چنین بازی مهمی شرایط مطلوب را نداشت.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه نفرات استیل آذین از نظر فنی از بازیکنانش بالاتر بودند، افزود: می دانستیم جلوی تیمی بازی می کنیم که از لحاظ امتیازی به ما نزدیک است و بعد از نتایجی که در هفته‌‎های گذشته به دست آورده، خصوصا شکست سنگین مقابل صباباتری به فکر جبران در این دیدار بود.

ابراهیم‌زاده در این خصوص اضافه کرد: بازیکنان میانی و هجومی تیم استیل آذین را نفراتی تشکیل می دهند که در سال‌های نه چندان دور در تیم‌های معتبر اروپایی، آسیایی و تیم ملی بازی می کردند ما با این شرایط هم بر بازی مسلط بودیم و اگر بدشانسی نمی آوردیم و از موقعیت‌ها بهتر استفاده می کردیم در این دیدار پیروز می شدیم.

وی هوشیاری حسین کعبی که بر خلاف جریان بازی 2 بار دروازه این تیم را باز کرد را یکی از عوامل موفقیت استیل آذین دانست و افزود: تیمی که از لحاظ امتیازی عقب می افتد تلاش مضاعف تری را انجام می دهد ما خوب گل زدیم اما متاسفانه نتوانستیم پس از به تساوی کشاندن مسابقه گل‌های برتری را بزنیم.

ابراهیم‌زاده با بیان اینکه در دقایق پایانی مسابقه تیم حریف با آوردن بازیکنان سر زدن خود به زمین در صدد پیروزی بود، اظهار داشت: این موضوع باعث شد فشار مضاعفی روی تیم ما وارد شود اما در مجموع از عملکرد تیم و نتیجه به دست آمده راضی هستم.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط بازی از بازیکنانش در زمین مسابقه استفاده می کند، در خصوص بحث پیشنهاد فدراسیون فوتبال جهت حضور در تیم ملی اظهار داشت: من در تیم ذوب آهن قرارداد دارم و مسئولان باشگاه باید در این خصوص اظهار نظر کنند. من تلاشم می کنم در مسئولیتی که دارم مثمرثمر واقع شوم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص اصرار خبرنگاران پیرامون اینکه اگر مسئولان ذوب آهن رضایت دهند شما به تیم ملی بروید آیا با این موضوع موافقت می کنید، افزود: اگر چنین اتفاقی بیفتد و مسئولان ذوب آهن رضایت دهند آن موضع در این باره اظهارنظر خواهم کرد.

وی به مشکلات میزبانی دیدار استیل آذین - ذوب آهن اشاره کرد و تصریح کرد: باید امکانات مسابقه برای هر دو تیم یکسان باشد. در نیمه دوم نیاز بود نور ورزشگاه روشن شود اما این نور فقط سمت دروازه ما روشن شد. در شرایطی که علم روز دنیا در همه جا حاکم است می توان کاری کرد که همزمان همه چراغ‌ها روشن شود.

ابراهیم‌زاده در پایان گفت: به دنبال از دست دادن هر امتیازی جای نگرانی هست اما مهم این است که بازیکنان ما خودشان را باور دارند و می توانند در شرایط سخت نتایج خوبی کسب کنند به همین دلیل ما به آینده تیم و موفقیت‌های آن امید داریم.