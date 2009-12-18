ساماندهی شهر قزوین در ایام ماه محرم

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در جلسه کارگروه فرهنگ شهروندی در محل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در خصوص ساماندهی وضعیت شهری، مدیریت شهری و بهداشتی جهت برگزاری مراسم عزاداری بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه سعید وزیری نزاد مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین گفت: برای اولین بار در استان در این تجمع عظیم مذهبی فعالیتها و اقدامات اساسی در خصوص بسط و گسترش فرهنگ شهری در قزوین انجام خواهد شد.

دبیر کارگروه فرهنگ شهروندی با اشاره به اینکه به منظور تدوین بخشی از طرحهای قزوین به علاوه 20 این کارگروه شروع به فعالیت کرده است، اظهار داشت: با عضویت رئیس و سه عضو شورای شهر قزوین، مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، نماینده سازمان آموزش و پرورش و شش تن از کارشناسان برجسته شهر قزوین طرحهای اجرایی تصویب و در ماه محرم اجرا خواهد شد.

وی از اجرای طرح همیاران محرم برای نخستین بار در شهر قزوین خبر داد و افزود: از مجموع 153 هیئت مذهبی فعال شهر قزوین هر هیئت سه نماینده را معرفی خواهد کرد که نمایندگان هیئتها پس از فراگیری آموزشهای لازم در ایام ماه محرم و در مراسم عزاداریها نسبت به نظم بخشی و ساماندهی وضعیت دسته های سوگواری و وضعیت شهری اقدام خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: آئین نامه اجرایی طرح همیاران محرم آماده شده ودر صددیم سه هیئت برگزیده که بهترین عملکرد را در حوزه مدیریت شهری در ایام ماه محرم داشته باشند شناسایی و ضمن تجلیل به آنها هدایایی اهدا کنیم.

وزیری نژاد با اشاره به همکاری سازنده این کارگروه با نیروی انتظامی و سازمان تبلیغات اسلامی در این ماه یادآورشد: با برگزاری جلسه توجیهی مسئولان هیئتهای مذهبی موارد آموزشی لازم به افراد منتقل خواهد شد.

وزیری نژاد ساماندهی و تسهیل در حرکت دسته های عزاداری و سوگواری در گلوگاههای شهری، برگزاری ایستگاه سلامت با همکاری مرکز بهداشت شهید بلندیان، تهیه بروشور و تهیه نایلکس و برگزاری مسابقه عکاسی ویژه محرم را ازدیگر برنامه های این کارگروه اعلام و تصریح کرد: مسابقه عکاسی با هدف نمایش ناهنجاریها و هنجارهای شهر در طول برگزاری عزاداریها در ماه محرم و از منظر مدیریت شهری در سطوح مختلف برگزار و به صاحبان عکسهای منتخب جوایزی اهدا می شود.