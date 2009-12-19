جمشید خیرآبادی مربی تیم ملی کشتی فرنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اولین برنامه ما حضور در رقابتهای جام جهانی ارمنستان در اواسط بهمن ماه است که پس از این رقابتها باید برای مسابقات قهرمانی آسیا، رقابتهای قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی گوانگژو در سال آینده آماده شویم.

وی ادامه داد: با توجه به حجم بالای مسابقات پیش رو و هدف اصلی کادر فنی تیم ملی در مورد موفقیت در رقابتهای المپیک 2012 لندن باید در هر وزن چند کشتی گیر آماده داشته باشیم و در این راستا تمرینات کشتی گیران جوان و نوجوانان آغاز شده است و محمد بنا سرمربی تیم ملی به شخصه بر روند این تمرینات نظارت دارد.

خیرآبادی تصریح کرد: با توجه به برگزاری رقابتهای لیگ و در نظر گرفتن این موضوع که این مسابقات از نظر مالی به کشتی گیران کمک می کند کادر فنی در صدد است تا پیش از حضور در رقابتهای جام جهانی تنها یک اردو کوتاه مدت را برای هماهنگی بین نفرات برگزار کند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه رقابتهای جام جهانی تک کشتی است ما قصد داریم با ترکیبی از کشتی گیران منتخب رقابتهای لیگ در مسابقات جام جهانی که 17 و18 بهمن ماه در ایروان ارمنستان برگزار می شود شرکت کنیم.

خیرآبادی درپایان خاطرنشان کرد: پس از این رقابتهای برنامه های خود را برای حضور موفق در مهمترین آوردگاه سال آینده یعنی بازیهای آسیایی گوانگژو پیگیری می کنیم.