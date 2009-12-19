سامان طهماسبی کشتی‌گیر وزن 84 کیلوگرم فرنگی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از حضور در رقابتهای المپیک پکن، بدلیل مصدومیت دیگر نتوانستم در هیچ میدانی حاضر شوم و روز دوشنبه پس از16 ماه دوری در صورت صلاحدید کادر فنی در رقابتهای لیگ در بر روی تشک کشتی حاضر می شوم.

وی ادامه داد: برای حضور در رقابتهای لیگ برتر کشتی فرنگی با تیم گاز اردبیل به توافق رسیدم و هم اکنون در اردوی این تیم برای دیدار با سونی تهران در اردبیل حضور دارم و امیدوارم بتوانم در نخستین دیدار مقابل طالب نعمت پور از مدعیان اصلی این وزن کشتی خوبی را به نمایش بگذارم.

طهماسبی تصریح کرد: رقابتهای لیگ میدان بسیار خوبی برای من است تا بتوانم از میزان آمادگی خود اگاهی پیدا کنم زیرا تمام مدعیان اصلی این وزن مثل اخلاقی، نعمت پور به همراه چند جوان حضور دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانم نظرکادر فنی تیم ملی و محمد بنا را جلب کرده و در مسابقات مهم پیش رو از جمله بازیهای آسیایی گوانگژو صاحب دوبنده تیم ملی شده و بتوانم برای کشتی تازه متحول شده کردستان و ایران دوباره افتخارآفرینی کنم.