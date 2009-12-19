محمد حسین دباغی عضو پیشین تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با پیشنهاد رسمی فدراسیون کشتی پاکستان حدود سه ماه پیش به ایالت پنجاب این کشور سفر کردم و دوماه به مربیگری مشغول بودم.

وی ادامه داد: پاکستانی ها از نظر قوای جسمانی در سطح بسیار خوبی قرار دارند ولی از نظر تکنیکی و تاکتیکی دچار مشکلات عدیده ای هستند که با پتانسیل خوب موجود، در مدت حضورم در این کشور تلاش کردم تا این مشکلات را تاحدودی برطرف کنم.

دباغی تصریح کرد: آنها از نظر امکانات نیز در سطح بسیار پایینی قرار دارند، طوری که اغلب بر روی زمین خاکی تمرین می کنند و تشک های کشتی محدودی در سراسر این کشور وجود دارد.

وی تاکید کرد: از حضور در این کشور راضی هستم. آنها پیشنهاد دادند تا در این کشور بمانم اما بدلیل اینکه قراردادم دوماهه بود به آنها اعلام کردم که درصورت تمایل باید از طریق فدراسیون کشتی ایران اقدام کنند.