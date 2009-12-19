هادی حاجیان کشتی گیر وزن 60 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از حضور در رقابتهای کشتی جام علی اف در سال 85 ، بدلیل مصدومیت از ناحیه پا مدتهاست نتوانستم در میادین کشتی حضور داشته باشم.

وی ادامه داد: در این چند سال بارها پس از رفع مصدومیتم کشتی گرفتم اما متاسفانه این مصدومیت از ناحیه تشدید شد و به همین دلیل یکبار پایم را به تیغ جراحان سپردم و پس از آن برای اینکه مصدومیتم بصورت اصولی درمان شود مدتها از میادین کشتی دور بودم.

حاجیان تصریح کرد: بدلیل برطرف نشدن کامل آسیب دیدگی ام دراین سالها شانس پوشیدن دوبنده وزن 55 کیلوگرم تیم ملی را براحتی از دست دادم.

وی تاکید کرد: بعد از اینکه چند سال از کشتی دور بودم، با تیم منتخب ملایر به توافق رسیدم و در رقابتهای این هفته نیز توانستم سهم کوچکی در پیروزی این تیم داشته باشم.

حاجیان در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم این مصدومیت دوباره تشدید نشود و بتوانم در وزن جدید کشتی های خوبی را به نمایش بگذارم.