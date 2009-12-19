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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۹:۲۸

هادی حاجیان در گفتگو با مهر:

بهترین سالهای کشتی‌ام را از دست دادم/ امیدوارم مصدومیتم دوباره تشدید نشود

بهترین سالهای کشتی‌ام را از دست دادم/ امیدوارم مصدومیتم دوباره تشدید نشود

عضو پیشین تیم ملی کشتی ایران گفت: بدلیل مصدومیت بهترین سالهای کشتی ام را از دست دادم با این حال خوشحالم که دوباره به کشتی برگشته ام.

هادی حاجیان کشتی گیر وزن 60 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از حضور در رقابتهای کشتی جام علی اف در سال 85 ، بدلیل مصدومیت از ناحیه پا مدتهاست نتوانستم در میادین کشتی حضور داشته باشم.

وی ادامه داد: در این چند سال بارها پس از رفع مصدومیتم کشتی گرفتم اما متاسفانه این مصدومیت از ناحیه تشدید شد و به همین دلیل یکبار پایم را به تیغ جراحان سپردم و پس از آن برای اینکه مصدومیتم بصورت اصولی درمان شود مدتها از میادین کشتی دور بودم.

حاجیان تصریح کرد: بدلیل برطرف نشدن کامل آسیب دیدگی ام دراین سالها شانس پوشیدن دوبنده وزن 55 کیلوگرم تیم ملی را براحتی از دست دادم.

وی تاکید کرد: بعد از اینکه چند سال از کشتی دور بودم، با تیم منتخب ملایر به توافق رسیدم و در رقابتهای این هفته نیز توانستم سهم کوچکی در پیروزی این تیم داشته باشم.

حاجیان در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم این مصدومیت دوباره تشدید نشود و بتوانم در وزن جدید کشتی های خوبی را به نمایش بگذارم.

کد مطلب 1002376

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