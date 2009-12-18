پنجمین شعبه گمرک مازندران بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، معاون سازمان گمرک کشور در این مراسم با بیان اینکه تاکنون 165شعبه گمرک در سراسر کشور راه اندازی شده است، گفت: به علت کمبود نیروی انسانی و محدودیت در این بخش، این سازمان به دنبال ایجاد شعبه های جدید گمرک در کشور نیست.

محمدرضا نادری از اجرای پیشرفته ترین نرم افزار در بخش ترانزیت خارجی که سازمان بین المللی گمرکات آن را برای ایران تائید کرده است در گمرکات کشور خبر داد و افزود: تاکنون فقط چهار کشور از این سامانه در بخش ترانزیت خارجی کالاها استفاده می کند.

وی با بیان اینکه این سامانه اکنون در پنج گمرک کشور ایجاد شده استف تصریح کرد: تا پایان امسال این سامانه در 16 گمرک کشور اجرا خواهد شد.

نادری با اشاره به اینکه تجهیزات و سیستم کنترلی در 16 گمرک کشور ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: در صورتی که بخش خصوصی برای ایجاد این سامانه در گمرکات کشور اعلام آمادگی و استقبال کند با اعطای وام از محل حساب صندوق ذخیره ارزی کشور از آنان حمایت خواهد شد.

مدیرکل گمرکات مازندران نیزدر این مراسم گفت: اداره کل گمرکات مازندران چندی قبل با ایجاد نمایندگی گمرک در شهرستان موافقت کرده بود.

احمد کارگری افزود: موافقت و ایجاد گمرک در آمل با پیگیری از سوی و انجمن صنعت و معدن و نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی از گمرکات مازندران اخذ شده است.

وی اضافه کرد: تاکنون شعبه گمرک مازندران در ساری، نوشهر، فریدونکنار و بندرامیرآباد افتتاح شده است.

فرماندارشهرستان آمل هم در این مراسم ایجاد نمایندگی گمرک را روز عید صنعتگران آملی دانست.

علی اکبریان با اشاره به استقرار بیش از 40 درصد صنعت مازندران دراین شهرستان و اینکه نمایندگی گمرک ا زضروری و از خواسته های تولید کنندگان و تجار این شهرستان بوده است، افزود: متاسفانه پیش از این به علت نبود نمایندگی گمرک در شهرستان آمل، بیشتر تنظیم اسناد و ثبت و ضبط اظهارنامه در نوشهر انجام می گرفت.

وی اضافه کرد: در هشت ماهه امسال بیش از یک میلیون تن کالا از واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان از گمرکات استان به کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه صادر شد.