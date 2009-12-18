اعلام نتایج داوری جشنواره رازی/ ارائه طرح بین المللی برای جشنواره رازی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفی قانعی ظهر پنجشنبه در جلسه توجیهی برگزیدگان پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام این خبر افزود: سعی می کنیم با تغییراتی که اعمال می شود زمینه حضور محققان بین المللی نیز در این جشنواره فراهم شود.

قانعی با اشاره به فعالیت محققان علوم پزشکی در کشور یادآور شد: علی رغم بودجه بسیار پایین این بخش اما پژوهشهای علوم پزشکی یک سوم تولید علمی کشور را به خود اختصاص داده و جشنواره رازی تنها نمادی از ارزشگذاری به فعالیتهای این گروه است.

وی علت اختصاص نیافتن بودجه ها و گرانتهای کلان به محققان علوم پزشکی را نبود بودجه های مناسب در اختیار وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: اعتبارات محدود است و از جایی خارج از وزارت بهداشت تامین می شود و به همین دلیل امکان حمایت کامل مالی وجود ندارد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در روز 16 دی ماه سال جاری با حضور رئیس جمهوری برگزار می شود و از 43 محقق برجسته کشور تقدیر می شود.

وی در خصوص کمیته های تخصصی جشنواره رازی و برگزیدگان آن یادآور شد: در کمیته ابداعات و اختراعات از 61 پرونده یک نفر برگزیده، در کمیته علوم پایه از 88 پرونده 2 محقق برگزیده، 2 پژوهش برتر، یک محقق جوان و یک محقق دانشجو و یک محقق مقیم خارج از کشور انتخاب شدند.

قانعی اضافه کرد: در کمیته علوم بالینی داخلی از 46 پرونده 2 محقق برگزیده، یک پژوهش برتر، یک محقق جوان و 2 محقق دانشجو انتخاب شدند، همچنین در کمیته علوم دارویی از 30 پرونده 4 محقق برگزیده، 4 محقق جوان و یک محقق دانشجو انتخاب شدند.

وی گفت: در کمیته علوم بالینی جراحی از 38 پرونده 3 محقق برگزیده، یک محقق جوان و یک محقق دانشجو و یک محقق مقیم خارج از کشور، در کمیته علوم دندانپزشکی از 22 پرونده 3 محقق برگزیده، یک محقق جوان و یک محقق دانشجو و در کمیته علوم بهداشتی - مدیریت و تغذیه از 46 پرونده 3 محقق برگزیده، یک پژوهش برتر و یک محقق جوان انتخاب شده اند.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به تعداد پرونده های ارسالی به کمیته های توانبخشی و پیراپزشکی، فناوری نوین و HSR اضافه کرد: در کمیته توانبخشی و پیراپزشکی از 27 پرونده 3 محقق برگزیده، یک محقق جوان و 2 محقق دانشجو، در کمیته فناوری های نوین از 26 پرونده 2 محقق برگزیده، یک محقق جوان و یک محقق دانشجو و در کمیته HSR نیز از 24 پرونده تنها یک نفر برگزیده شد که این نشان می دهد این حوزه تحقیقات هنوز ناشناخته است.

وی اضافه کرد: از میان 412 شرکت کننده 43 نفر برگزیده شده اند که 10 درصد شرکت کنندگان را تشکیل می دهند. در میان محققان برگزیده 4 نفر زن و 39 نفر مرد هستند که پوشش شرکت کنندگان از نظر مشارکت دانشگاهها و تعداد محققان جوان و دانشجو نیز مطلوب بوده است.

قانعی اظهار داشت: هیچ سازمان غیردولتی در این دوره از جشنواره برگزیده نشده و این نشان می دهد حمایت از پژوهش هنوز در سازمان های غیردولتی نهادینه نشده است.

وی با اشاره به نتایج ارزشیابی تحقیقات علوم پزشکی در سطح دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با ارائه گزارشی در این زمینه یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی تهران در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک، دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو و دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه نیز رتبه اول را به خود اختصاص داده اند.