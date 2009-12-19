به گزارش خبرنگار مهر، کانون ادبی دانشگاه تهران( پردیس قم ) با هدف ترویج رسالت اجتماعی شعر دانشجویی اقدام به برگزاری جشنواره سراسری شعراجتماعی با عنوان "همصدا" کرده است.

این جشنواره در دو بخش کلاسیک و آزاد صرفا با محتوای اجتماعی برگزار می‌شود.

نکته جالب توجه درباره جشنواره "همصدا" این است که شاعرانی هم که دانشجو نیستند می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

جشنواره "همصدا" در هر یک از بخشهای آزاد و کلاسیک به نفر اول تا سوم و همچنین چند اثر تقدیری جوایزی اهدا خواهد کرد.

این جشنواره سال آینده و پس از پایان زمان دریافت آثار و داوریها برگزار خواهد شد.

دانشجویان و سایر شاعران تا 10 اسفند سال جاری مهلت دارند تا شعرهای خود را به دبیرخانه جشنواره به آدرس قم‌‌ کیلومتر ۵ جاده قدیم قم – تهران، بعد ازترمینال، دانشگاه تهران پردیس قم، اداره امور فرهنگی و فوق برنامه، کدپستی : ۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹ یا پست الکترونیکی: hamseda@qc.ut.ac.ir ارسال کنند.