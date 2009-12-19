به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید این فیلم هم اکنون در میدان محسنی مشغول گرفتن سکانس‌هایی از این کار هستند و پیمان خاکسار هم به طور همزمان تدوین را انجام می‌دهد. تا کنون 65 درصد فیلم فیلمبرداری شده است. گروه تلاش می‌کنند "از ما بهتران" برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده نمایش شود.

رضا عطاران، الناز شاکر دوست، بهنوش بختیاری، بیژن بنفشه خواه و ملکه رنجبر مریم امیرجلالی، بروز ارجمند، نادر سلیمانی، مریم سعادت، ارژنگ امیرفضلی از بازیگران این فیلم هستند.

"از ما بهتران" داستان احسان روزنامه‌نگاری نیمه‌روشنفکر است که تاکنون هر چه نوشته مورد توجه مردم واقع نشده است. تا اینکه برخلاف رویه معمول گزارش‌هایی عامه‌پسند درباره رمالی می‌نویسد. انتشار این گزارش‌ها گرچه احسان را به عنوان روزنامه‌نگار موفق سر زبان‌ها می‌اندازد، اما به تدریج او را دچار دردسرهای عجیب و غریب می‌کند.

عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: م. فرید، مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، برنامه‌ریز: علی تهرانی، تدوینگر: پیمان خاکسار، صدابردار: مرتضی اصلانزاده، صداگذار: سیدمحمود موسوی‌نژاد، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، طراح چهره‌پردازی: محمدرضا قومی و جانشین تولید: حسین سبزی.

فرید پیش از این فیلم‌های سینمایی "آرامش در میان مردگان" و "همخانه" را کارگردانی کرده است.

