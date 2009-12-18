تاریخ سیاه منافقین در عراق/ اخراج فرقه رجوی قطعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری السومریه، "نوری المالکی" گفت : دولت عراق تصمیم گرفته است سازمان مجاهدین خلق(گروهک منافقین) را از خاک خود بیرون براند و برای تسهیل پذیرش این افراد در برخی کشورها تلاش می کند.

وی که روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در دفتر خود در بغداد سخن می گفت، خاطر نشان کرد : تاریخ سازمان مجاهدین خلق تاریخی سیاه در عراق است به طوری که رژیم سابق از این گروهک برای سرکوب ملت عراق استفاده کرد و این گروهک مرتکب جنایات فراوانی از جمله سرکوب نمازگزاران در شهرک صدر شد.

مالکی افزود به همین سبب این افراد به مکان دیگری منتقل خواهند شد.

مالکی بدون اشاره به مکانی که قرار است اعضای این گروهک تروریستی به آنجا منتقل شوند، گفت : تصمیم بیرون راندن گروهک منافقین علاوه بر تروریست بودن آنها، در چارچوب حفظ روابط با کشورهای همسایه اتخاذ شده است.

وی تصریح کرد : ما نمی توانیم به این گروهک در خاک خود جای دهیم، بنابراین برای بیرون راندن آنها از اردوگاه اشرف(عراق جدید)و انتقال به اردوگاهی دیگر تلاش می کنیم تا بر وضعیت امنیتی کشور تاثیر نگذارند.

مالکی خاطر نشان کرد : دولت تلاش می کند با کشورهایی که از این گروهک حمایت می کنند، کانالهایی ایجاد کند تا زمینه این افراد در آن کشورها را تسهیل نماید.

نخست وزیر عراق به نام این کشورها که از گروهک تروریستی منافقین حمایت می کنند، اشاره نکرد.

در پی تصمیم دولت عراق برای بستن اردوگاه اشرف نیروهای عراقی برای انتقال اعضای گروهک منافقین به این منطقه رفتند اما این گروهک با اعلام مخالفت خود با اجرای دستورات دولت عراق درباره پیامدهای این تصمیم نیز هشدار دادند.

نوری المالکی اخیرا با بیان اینکه انتقال منافقین به بغداد گام قبل از اخراج کامل آنها از عراق است تصریح کرده بود به منافقین اجازه تداوم حضور در خاک عراق را نمی دهیم و در زمان لازم تدابیر بعدی خود را در این باره اجرایی خواهیم کرد.

ناظم الدباغ نماینده حکومت محلی اقلیمکردستانعراق در تهران در گفتگو با مهر تاکید کرده بود گروهک رجوی یا به خارج از عراق باید بروند و یا اینکه به منطقه ای خارج از اردوگاه اشرف و دور از مرزهای ایران منتقل شوند.

اردوگاه اشرف دراستان دیاله عراق حدود 3500 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است. گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید. گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.