توسعه فرهنگی کشور همگام با پیشرفت عمرانی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مرتضی طلایی صبح جمعه در دوازدهمین اجلاس مجمع مشورتی کمیسیونهای فرهنگی اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در ساری بیان داشت: واقعه کربلا یک رخداد فرهنگی بود و پیام ، دستاوردها و راز ماندگاری آن نیز فرهنگی است.

وی خاطر نشان کرد: امروز چالش مهم فرهنگی ما دوری جستن از پیام عاشورا، امر به معروف و نهی از منکر بوده که با نهادینه کردن این فرهنگ در ساختار اجتماعی و اقتصادی، مشکلات فرهنگی برطرف خواهد شد.

طلایی برون رفت از آفات فرهنگی در حوزه های فردی و اجتماعی را بهره گیری از قیام عاشورا عنوان کرد و اذعان داشت: در زیر آرایش پوسته شهر بی هویتی و بی ماهیتی زیادی گریبانگیر شهروندان شده است.

رئیس مجمع مشورتی کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها با تاکید بر کنار زدن آرایش پوسته اجتماعی شهر خاطر نشان کرد: با شناسایی دغدغه و آفات اجتماعی و تدابیر عالمانه و کارشناسانه همبستگی بین دستگاه ها را در راستای حل بسیاری از مشکلات به وجود آوریم.

طلایی بیان داشت: اگر همه خیابانها را سنگفرش طلا کنیم اما شهروندانی با آسیبهای روانی و فرهنگی داشته باشیم نشان از عملکرد ضعیف در بحث فرهنگی است.