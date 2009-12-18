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۲۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۲

مهلت شرکت در مسابقه پوستر جشنواره تئاتر فجر تمدید شد

مهلت شرکت در مسابقه پوستر جشنواره تئاتر فجر تمدید شد

مهلت شرکت در بخش مسابقه پوستر بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دلیل استقبال متقاضیان تا هفتم دی‌ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره تئاتر فجر اعلام کرد در بخش مسابقه پوستر جشنواره بیست و هشتم هنرمندانی که در زمینه‌های مختلف مربوط به تئاتر از جمله نمایش‌های اجرا شده، جشنواره‌ها، سمینارها و نشست‌های تئاتری به طراحی پوستر پرداخته‌اند می‌توانند آثار خود را برای حضور در این بخش به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

هر متقاضی می‌تواند پنج اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کند منوط به اینکه پوسترها از بهمن 86 تا دی 88 اجرا و منتشر شده باشند. آثار شرکت‌کننده در بخش مسابقه پوستر بیست و هشتمین جشنواره تئاتر فجر توسط هیئت داوران شامل علی رفیعی، بهرام کلهرنیا و کورش پارسانژاد مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند گرفت.

ابراهیم حسینی مسئولیت بخش مسابقه پوستر جشنواره را بر عهده دارد. بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 2 تا 11 بهمن‌ماه به دبیری حسین پارسایی در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1002428

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