آمریکا مدتها پس از سال 2011 در افغانستان می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، "کارل آیکنبری" روز پنجشنبه طی یک سخنرانی در وزارت خارجه افغانستان گفت که جنگ در این کشور تا مدتها پس از سال 2011 ادامه خواهد یافت.

به نوشته آنتی وار، کارل آیکنبری که از مخالفان اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان و مدافع اصلی استراتژی خروج نظامیان از این کشور است، روز گذشته در سخنانی متناقض گفت: تعهدات ارتش آمریکا در افغانستان تمام شدنی یا رو به زوال نیست.

وی همچنین در یک گفتگوی رادیویی بر این موضوع پافشاری کرد که آمریکا سالها مشارکت طولانی مدت با دولت افغانستان داشته است و این همکاری تا چند دهه آینده نیز ادامه می یابد.

"باراک اوباما" شامگاه سه شنبه 10 آذردر سخنرانی خود برای اعلام راهبرد جدید در افغانستان در جمع دانشجویان دانشکده نظامی ارتش آمریکا در وست پوینت قول داد که در صورت پیروز شدن در جنگ افغانستان نظامیان آمریکایی در جولای 2011 از این کشور خارج شوند.

با اعزام نظامیان جدید به افغانستان طی شش ماه آینده، شمار نیروهای امنیتی آمریکایی در این کشور به بیش از 100 هزار نفر می رسد و طبق گفته رئیس جمهوری آمریکا اعزام نظامیان زمینه واگذاری مسئولیت را به نیروهای افغانی فراهم می کند.