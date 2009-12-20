سیستم جامع مالی ویژه شرکتهای تعاونی مسکن و اعتبار ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیستم جامع مالی ویژه شرکتهای تعاونی مسکن و اعتبار با قابلیتها وتوانمندیهای مختلف توسط وزارت تعاون برای استفاده شرکتهای تعاونی ایجاد شد.
بر اساس این گزارش، برخی از مهم ترین امکانات این نرمافزار را می توان در قابلیت این سیستم کامل حسابداری دوبل برشمرد که در این بخش نرم افزار دارای سیستم کامل اداری نیز است.
نحوه عملکرد نرم افزار به نحوی است که در آن اطلاعات سهامداران، اطلاعات پروژهها، سیستم منحصر به فرد در امتیازبندی اعضای تعاونیها و مدیریت جلسات مجمع عمومی وجود دارد.
همچنین قابلیت سیستم در بخش بایگانی تصویری که تعاونیها را از بایگانی سنتی (دستی) بینیاز میکند را نیز می توان از دیگر مزایا برشمرد. مجهز بودن این نرم افزار به سی دی راهنمای آموزش صوتی و تصویری (مولتی مدیا) نیز قابل توجه است.
قابلیت نصب بر روی تمامی ویندوزهای موجود اعم از (win98 , win xp, win vistar )، قابلیت استفاده در محیط شبکه (lan, wan , internet ) و قابلیت link با انواع سامانههای نرمافزار موجود در وزارت تعاون از دیگر کارکردها و مزایای این نرم افزار محسوب می شود.
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