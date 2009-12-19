به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که عصر امروز در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار شد، ابتدا صمد مرفاوی دقایقی در مورد دیدار روز سه شنبه برای بازیکنان صحبت کرد و از آنها خواست با جدیت بیشتری خود را برای موفقیت در این دیدار آماده کنند.

در این تمرین میلاد نوری بازیکن پیشین ابومسلم که سابقه بازی در استقلال را نیز دارد، پس از جدایی از جمع سیاه جامگان مشهدی از امروز در تمرین استقلال شرکت کرد.

* حدود 10 هوادار استقلال در هوایی سرد به ورزشگاه آمدند و تمرین آبی پوشان را از نزدیک تماشا کردند.

* سیامک رحیم پور و راینر کرافت در حضور مترجم کرافت جلسه 10 دقیقه ای با یکدیگر برگزار کردند.

* بهزاد غلامپور مربی دروازه بان های استقلال تمرینات ویژه ای را با وحید طالب‌لو انجام داد. طالب لو و محمد محمدی دو دروازه بان استقلال که با یکدیگر رقابت خوبی دارند در تمرین امروز به زدن ضربات پنالتی پرداختند.

* بیژن کوشکی به دلیل مصدومیت همچنان غایب تمرینات است. از غایبین دیگر می توان از حسین کاظمی، رضا عنایتی و سیاوش اکبرپور نام برد.