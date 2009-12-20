به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که در ورزشگاه شهید دستگردی برگزار شد، بازیکنان زیر نظر صمد مرفاوی و راینر کرافت برنامه های تاکتیکی دیدار برابر ملوان را مرور کردند. امیررضا واعظ آشتیانی نیز با حضور در این ورزشگاه تمرین آبی پوشان را از نزدیک تماشا کرد.

* کمتر از 15 هوادار در ورزشگاه شهید دستگردی حضور داشتند و این تمرین را به نظاره نشستند.

* مهرشاد مومنی هافبک جوان تیم فوتبال استقلال در برخورد با مهدی امیرآبادی مصدوم شد اما این مصدومیت خیلی جدی نبود.

* امین نوروزی فیزیوتراپ باشگاه استقلال از بازگشت بیژن کوشکی و محسن یوسفی به تمرینات این تیم پس از طی دوران مصدومیت خبر داد. این دو قرار است از هفته آینده با آبی پوشان تمرین کنند.

* بهرام اسماعیلی بازیکن سابق تیم پاس تهران و مقاومت شیراز با حضور در محل تمرین استقلال با برخی بازیکنان دیدار و گفتگو کرد.

غلامحسین مظلومی و تعدادی از بازیکنان استقلال پس از پایان تمرین امروز راهی منزل ناصر حجازی شدند تا از وی عیادت کنند.

* بازیکنان استقلال در پایان تمرین امروز پاداش 400 هزار تومانی تساوی برابر فولاد خوزستان را در رختکن دریافت کردند.

تیم فوتبال استقلال آخرین تمرین خود قبل از دیدار روز سه شنبه برابر ملوان بندرانزلی را عصر دوشنبه در ورزشگاه شهید دستگردی برگزار خواهد کرد.