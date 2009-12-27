حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت فعالیت تعاونی های مصرف گفت: این تعاونی ها نقش سازنده ای در کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات از طریق اصلاح سیستمهای تامین انبارداری و حمل و نقل دارند.

دبیرکل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به نسبت منطقی تعداد واحدهای خرده فروشی به عمده فروشی در بخش تعاون، فعالیتها نیز منطبق بر استانداردهای بین المللی صورت می گیرد، به نحویکه می توان تعاونی های مصرف را یکی از اصلی ترین عوامل دارای ظرفیت در بخش کاهش قیمت تمام شده معرفی کرد.

جلوگیری از اختلال قیمتی

وی در ادامه بیان داشت: در حال حاضر به طور متوسط در ازای هر واحد عمده فروشی تعاونی 600 واحد خرده فروشی و به ازای هر واحد خرده فروشی حداقل هزار و 500 خانوار مصرف کننده وجود دارد.

وی افزود: توسعه تجارت الکترونیک، فروش کالا و خدمات در تعاونیها از طریق سیستمهای نرم افزاری موجب کاهش هزینه های انبار داری و حمل ونقل می شود که امروزه درصد بالایی از قیمتهای تمام شده کالا و خدمات ایرانی را شامل می شود.

این مقام مسئول در بخش تعاون گفت: شبکه گسترده تعاونی های مصرف کارمندان دولت، کارگران، فرهنگیان، نظامیان، مصرف محلی و فروشگاههای زنجیره ای سپه از عوامل موثر در همکاری با وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار است و حامی توزیع کالاهایی است که امکان دارد در اجرای هدفمند کردن یارانه ها دچار اختلال قیمتی شوند.

شفافیت در مبادلات مرزی

رحمانی نیا خواستار تعامل تعاونیهای مصرف و مرزنشینان شد و بیان داشت: افزایش تعامل بین تعاونی های مصرف و مرزنشینان می تواند موجب شفافیت و سالم سازی مبادلات مرزی شود و حقوق مصرف کنندگان را نیز تامین کند.

دبیرکل اتاق تعاون ایران اظهار امیدواری کرد که با همکاری وزارت بازرگانی امکان خروج کالاهای مازاد بر نیاز مرزنشینان فراهم شود و استانهای مبدا با اتصال به شبکه گسترده تعاونیها موجبات حذف واسطه های زائد را فراهم آورند.