۲۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۱

برترین فرنگی کاران مازندرانی به روی تشک رفتند

ساری - خبرگزاری مهر: رقابت برترین فرنگی کاران مازندرانی در قالب مسابقات فرنگی قهرمانی جوانان این استان از امروز جمعه در شهرستان آمل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، در این مسابقات 90 کشتی گیر فرنگی کار صبح جمعه از شهرهای مازندران در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل با هم رقابت می کنند.

فرنگی کاران جوان مازندرانی در این مسابقات در هشت وزن 50 ، 55، 60، 66 ، 74 ، 84 ، 96 و 120 کیلوگرم با هم رقابت می کنند.

حضور فرنگی کاران سرشناس و قهرمانان کشوری از مازندران در این مسابقات باعث شده تا سطح کیفی مسابقات افزایش یابد.

این مسابقات در مدت یک روز و تا پایان امشب ادامه دارد و نفرات برتر این مسابقات در قالب تیم منتخب مازندران به مسابقات کشتی المپیاد ایرانیان اعزام خواهند شد.

مازندران مهد کشتی ایران است.

کد مطلب 1002456

