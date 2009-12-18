افزایش خودکشی نظامیان آمریکا؛ ثمره راهبرد جدید در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، وزارت دفاع آمریکا در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که میزان خودکشی در میان نظامیان طی سالهای اخیر رشد دوبرابری داشته است و همچنین موارد بسیاری از افزایش اختلالات روانی و سوءاستفاده از داروهای تجویز شده مشاهده می شود.

همچنین در یک پژوهش جدید که بیش از 28 هزار و 500 نفر از پرسنل نظامی ارتش آمریکا در آن حضور داشتند، 2 درصد از نظامیان وظیفه اعتراف به انجام تلاشهای بسیار برای خودکشی طی سال گذشته کردند. این درحالیست که در مطالعه سال 2005 تنها یک درصد از نظامیان آمریکایی اذعان به خودکشی کرده بودند.

همچنین بر اساس این پژوهش جدید، در سال 2008 حدود 11 درصد از نظامیان آمریکایی علایمی همچون اختلالات روانی داشتند که این بالاترین میزان از آغاز جنگ افغانستان و عراق بوده است. این آمارها در حالی منتشر می شود که در سال 2005 تقریبا 7 درصد از نظامیان آمریکایی علایمی همچون اختلالات روانی داشتند.

در این بررسی 11 درصد از نظامیان آمریکایی اعتراف کردند که طی ماه گذشته از داروهای تجویز شده همچون مسکن برای اقدام به خودکشی سوءاستفاده کرده بودند.

درحالی که هر روز شاهد افزایش مخالفین جنگ در افغانستان هستیم، رئیس جمهوری آمریکا اخیرا بر اعزام نظامیان بیشتر به این کشور تاکید کرده است که همین امر منجر به افزایش فشار روانی در میان نیروهای امنیتی شده است.

علاوه بر آن، افزایش آمار خودکشی در ارتش آمریکا در حالی است که پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا ) اقدامات گسترده ای را برای پیشگیری ازخودکشی در میان نظامیان آمریکایی انجام داده است.

به اعتقاد کارشناسان، از دلایل مشکلات روانی که سالانه باعث افزایش سطح خودکشی در میان نظامیان می شود می توان به تعداد ماموریت ها به مناطق مناقشه، مسائل مالی و خانوادگی مربوط به این ماموریت ها اشاره کرد.