مصوبات دولت در کرج گزینشی دنبال می شود/ 25هزار نامه مردم منتظر رسیدگی

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حالی که رئیس جمهور با صراحت نظر خود را در خصوص انتقال تونلی آب کرج به تهران اعلام کرده است اما نهادهای مختلف برداشت خودشان را از این دستور دارند که ظلمی بزرگ به کرج است.

25 هزار نامه مردمی منتظر تامین اعتبار

فاطمه آجرلو با بیان اینکه 25 هزار نامه مردمی دکتر احمدی نژاد به کمیته امداد غرب استان تهران ارجاع شده است اما هنوز اعتباری برای رسیدگی به آنها ابلاغ نشده است، عنوان کرد: کسانی که به رئیس جمهور نامه می نویسند انتظار رسیدگی دارند و باید کرامت آنها حفظ شود.

وی تامین بودجه مستقل برای رسیدگی به این نامه ها را خواستار شد و ادامه داد: همچنین ضروری است ساختار تشکیلاتی کمیته امداد ارتقاء یابد که واگذاری زمین برای احداث منطقه یک و دو کمیته امداد در غرب استان تهران گامی موثر در این زمینه است.

کمبود جایگاه CNG نارضایتی شهروندان را شدت بخشیده است

نماینده مردم کرج در مجلس با انتقاد از کمبود جایگاه های CNG در شهرستان کرج خاطر نشان کرد: ما با دست خودمان مردم را ناراضی می کنیم، از طرفی بنزین را سهمیه بندی می کنیم و می گوییم از سوختهای جایگزین استفاده کنید و از طرف دیگر برای ساخت جایگاه های مورد نیاز تعلل می کنیم که نتیجه آن صفهای بسیار طولانی مقابل جایگاه های سوخت CNG است.

فاطمه آجرلو با اشاره به وضعیت اسفبار اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج و استقرار آن در مکانی نامناسب و عدم برخورداری از امکانات لازم گفت: کرج در سالهای گذشته بستر زمین خواری بوده است و مسئولان بارها قول داده اند با تقویت سیستم ثبت اسناد و املاک و مکانیزه کردن آن در برابر این مشکل قد علم کنند که تا کنون بسیار گفته اند و کم عمل کرده اند.

انتقاد از مدیریت چند پاره در بخش آسارا

نماینده مردم کرج در مجلس با اشاره به اجرایی نشدن طرح جامع گردشگری آسارا بیان کرد: بارها گفته ام وقت مدیران و نمایندگان برای خودشان نیست که بنشینند و ساعت ها جلسه بگذراند اما زمانی که وقت عمل برسد همه در جا بزنند یا کسی بخواهد در برابر خواسته مردم استقامت ورزد. در مورد آسارا هم همین طور است، بارها جلسه گذاشته ایم و صحبت های کارشناسی داشته ایم اما معلوم نیست مدیریت چند پاره بخش آسارا در برابر اجرایی شدن آن مقاومت می کند؟

آجرلو اتمام سالن ورزشی بانوان انقلاب، ساخت سونا و جکوزی در مجموعه ورزشی اشتهارد، کمبود شعب بانکها در سطح شهرستان کرج، استفاده از فاینانس مالی برای اجرای شبکه فاضلاب کرج، ارتقای سطح شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرج و پیگیری برای تشکیل استان البرز را از دیگر دغدغه های نمایندگان دانست و ادامه داد: در بحث اختصاص بودجه های عمرانی کرج از محل بودجه های استانی و ملی به ابر شهرستان کرج ظلم می شود که پیگیر عادلانه شدن میزان آن هستیم.

فاطمه آجرلو در بخش پایانی سخنانش با انتقاد از کسانی که قصد دارند در راه استان شدن کرج سنگ بیندازند از پیگیری این مسئله در وزارت کشور خبر داد و تاکید کرد: به زودی لایحه استان البرز به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود و مطمئنا رای بالایی خواهد آورد.