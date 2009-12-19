به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، این کتابخانه در قالب پروژه "باغ مطالعه" فضای ویژه ای را با بیش از ۴۰۰ کتاب جدید برای کودکان زیر سه سال در نظر می گیرد و همچنین یک گروه ادبی برای کودکان نوپا تشکیل می دهد.

پدر و مادران می توانند هر روز همراه با فرزندانشان به این "باغ مطاله" آمده و زیرنظر راهنما نخستین ارتباط را با دنیای کتاب برقرار کنند.

در "گروه کودکان نوپا" نیز پدر و مادران، پدربزرگها و مادربزرگها و کودکان ۱۲ تا ۳۶ ماهه می توانند یکبار در ماه به این "باغ مطاله" آمده و با هم کتاب بخوانند، کتابها را ورق بزنند و حتی با آنها بازی کنند. کودکان خردسالی که برای اولین بار در این گروه شرکت می جویند هدیه کوچکی نیز دریافت می کنند.

"ساندرا کوگلر" مجری این طرح می گوید: امروزه پدر و مادران وقت کمی دارند تا برای کودکانشان کتاب بخوانند و یا حتی با هم کتاب ورق زده و تصاویر آن نگاه کنند و آنها را نام ببرند. ولی با کتاب خواندن است که یادگیری و شوق خواندن آغاز می‌شود.

با طرح "باغ مطالعه" کتابخانه مرکزی می خواهد کودکان زیرسه سال نیز به راحتی به ادبیات دسترسی داشته باشند و همراه با پدر و مادر و یا پرستاران خود، لذت خواندن را کشف و مهارتهای خواندن را تقویت کنند.

کتابخانه‌ها معمولا فقط برای بچه‌های بالای سه سال کتاب ارائه می کنند و با این طرح کتابخانه دوسلدورف در خود را به روی کودکان صفر تا سه ساله نیز باز می کند.

کتابخانه عمومی دوسلدورف در قالب این پروژه حتی دفترچه ای نیز برای مربیان و پرستاران مهدکودک ها ی کودکان زیر سه سال چاپ کرده و در آن رهنمود هایی برای ترویج و تشویق به خواندن ارائه می کند.

کتابخانه مرکزی دوسلدورف با همکاری بنیاد برتولد هاینسه "Bertold Heinze Stiftung" این طرح را اجرا می کند.