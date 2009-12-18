مهمترین عامل حرکت عاشورایی امام حسین(ع) ایجاد بصیرت دینی و سیاسی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن ایام محرم الحرام، گردهمایی بزرگ روحانیون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حجت الاسلام مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه مجلس، دکتر رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و حجت الاسلام میر محمدی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در محل تالار شهدای سازمان صنایع دفاع برگزار شد.

حجت الاسلام میر محمدی در این مراسم اظهار داشت: روحانیون باید میدان دار مبارزه با فتنه و دارای بالاترین درجه ایمان و اعتقاد به ولایت فقیه باشند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم افزود: حرکت حضرت سید الشهدا (ع) به سبب آنکه برای خدا بود، منشاء اثر شد و بسیاری از آزادمردان دنیا از این حرکت عاشورایی بهره بردند.

وی با اشاره به اینکه نباید برای خوشایند دیگران کاری را انجام دهیم، عنوان کرد: روحانیت نقش اساسی و اولیه در ترویج دین و فرهنگ عاشورایی داشته است و مردم اسلام را از روحانیت گرفتند.

وی عنوان کرد: روحانیون همیشه در رسالت عاشورایی نقش آفرین بودند و احیاء امر به معروف و نهی از منکر، دشمن شناسی، استکبار ستیزی، تکلیف گرایی و به تکلیف عمل کردن، احیای فرهنگ ایثار و شهادت، مقابله با فتنه، شناسایی فتنه و داشتن بصیرت دینی و سیاسی از مهمترین پیام های عاشورا محسوب می شود.

رئیس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع ادامه داد: مهمترین عاملی که سبب شد امام حسین (ع) این حرکت عاشورایی را انجام دهند ایجاد بصیرت دینی و سیاسی در جامعه بود و امروز نیز نباید بگذاریم این مسیر با حرکت های مختلف تحریف شود.

وی گفت: اگر به مسائل روز توجه داشته باشیم در می یابیم که دشمن آنقدر کار می کند تا پیام های اسلام و عاشورا را به نحوی از جامعه اسلامی دور کند.

وی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم تصریح کرد: وظیفه مهمی بر عهده روحانیون است و بترسید از آن فتنه ای که اگر این فتنه وارد جامعه شود تنها به آن کسانی که ظلم و ستم کردند بر نمی گردد بلکه آتش فتنه همه را می گیرد و تر و خشک را با هم می سوزاند.

حجت الاسلام میرمحمدی اظهار کرد: رمز پیروزی و اعتقاد و ایمان به امام خمینی (ره) اطاعت از ولی امر مسلمین جهان رهبر فرزانه انقلاب است و اگر سردمداران فتنه می گویند که پیرو ولایت هستند باید ثابت کنند که می بینیم در عمل اینگونه نیست.

وی یادآور شد: فتنه همیشه باقی نمی ماند و گاهی اوقات به توطئه تبدیل می شود که همگان درباره این مسئله باید هوشیار باشیم.