تمام محورهای لرستان باز است/کندی تردد در محور الیگودرز - اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در طول 24 ساعت گذشته بارش باران و برف در لرستان آغاز و شدت گرفت به طوریکه برخی از شهرستانهای استان لرستان از جمله ازنا و الیگودرز با بارش برف پاییزی سفید پوش شدند.

سرهنگ هویدا تزار در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: با وجود بارش سنگین برف در برخی محورهای مواصلاتی استان در حال حاضر کلیه محورهای این استان باز است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که هم اکنون تردد در محورهای کوهستانی لرستان به ویژه محورهای دورود - الیگودرز و الیگودرز - اصفهان به دلیل لغزنده بودن مسیر به کندی صورت می گیرد.

فرمانده پلیس راه استان لرستان با اشاره به بارش 40 سانتی متری برف در شهرستان الیگودرز، از رانندگان خواست در صورت تردد در محورهای برفگیر موارد ایمنی از جمله همراه داشتن زنجیر چرخ، لباس گرم و دیگر وسایل زمستانی را رعایت کنند.

بارش ملایم باران در برخی شهرستانهای استان لرستان در حال حاضر ادامه دارد و مطابق پیش بینی های سازمان هواشناسی این بارش ها تا فردا ادامه خواهد داشت.