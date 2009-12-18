۲۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۵

در جلسه مسئولان فوتبال/

دو استان جدید میزبان پروژه آسیا ویژن فردا مشخص می شوند

در نشست اعضای هیئت رئیسه و مسئولان فدراسیون فوتبال دو استان جدید برای اجرای پروژه آسیا ویژن مشخص خواهند شد.

به گزارش خبرنگارمهر، در این نشست که بعد ازظهر فردا شنبه در محل آکادمی فوتبال برگزار خواهد شد ، ضمن ارائه گزارشی از روند اجرا و آخرین وضعیت پروژه آسیا ویژن در ایران از سوی مسئولان این طرح ، در خصوص دو استان میزبان فازجدید این طرح تصمیم گیری خواهد شد .

خوزستان، مازندران، کرمان، زنجان، آذربایجان شرقی و یزد ازجمله استانهایی هستند که خواستار اجرای پروژه آسیا ویژن در سال 2010 میلادی شده اند.

پروژه ویژن آسیا یا چشم اندازفوتبال آسیا(طرح استراتژیک فوتبال آسیا) از 5 سال گذشته با حمایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در16کشورآسیایی درحال اجراست که درجهت تشکیل تیم های پایه نوجوانان، جوانان و لیگ های منطقه ای و استان ها تبدیل شدن آن به فدراسیون های استانی تلاش می کند.

شیراز، اصفهان، قزوین ، همدان ، تهران و هرمزگان استانهایی هستند که پروژه آسیا ویژن در آنها اجرا شده است.

