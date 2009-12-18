دو استان جدید میزبان پروژه آسیا ویژن فردا مشخص می شوند

به گزارش خبرنگارمهر، در این نشست که بعد ازظهر فردا شنبه در محل آکادمی فوتبال برگزار خواهد شد ، ضمن ارائه گزارشی از روند اجرا و آخرین وضعیت پروژه آسیا ویژن در ایران از سوی مسئولان این طرح ، در خصوص دو استان میزبان فازجدید این طرح تصمیم گیری خواهد شد .

خوزستان، مازندران، کرمان، زنجان، آذربایجان شرقی و یزد ازجمله استانهایی هستند که خواستار اجرای پروژه آسیا ویژن در سال 2010 میلادی شده اند.

پروژه ویژن آسیا یا چشم اندازفوتبال آسیا(طرح استراتژیک فوتبال آسیا) از 5 سال گذشته با حمایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در16کشورآسیایی درحال اجراست که درجهت تشکیل تیم های پایه نوجوانان، جوانان و لیگ های منطقه ای و استان ها تبدیل شدن آن به فدراسیون های استانی تلاش می کند.

شیراز، اصفهان، قزوین ، همدان ، تهران و هرمزگان استانهایی هستند که پروژه آسیا ویژن در آنها اجرا شده است.