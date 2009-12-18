کسب رتبه دوم پژوهش توسط دانشگاه علوم پزشکی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، یزدانبخش غلامی در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان اظهار داشت: برای دومین سال متوالی است که این دانشگاه حائز عنوان دوم در میان دانشگاههای کشور می شود.

وی همچنین به تشریح مراحل انتخاب پژوهشگر برتر در این دانشگاه پرداخت و بیان داشت: پس از بررسی مدارک و مستندات شامل فعالیت های پژوهشی توسط تیم چهار نفره ارزشیابی دانشگاه 10 نفر از پژوهشگران حائز عنوان پژوهشگر برتر شدند.

معاون مدیریت امور تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به آیتم های انتخاب پژوهشگر برتر، افزود: تعداد مقالات چاپ شده در مجلات خارجی، مقالات چاپ شده در مجلات فارسی، شرکت در سمینارها و ارائه مقالات در همایش های داخلی و خارجی و چاپ کتاب از جمله معیارهای ارزشیابی در این زمینه بوده است.

غلامی همچنین با اشاره به نحوه امتیاز دهی دانشگاهها در زمینه پژوهش، عنوان کرد: یکی از امتیازهایی که در این زمینه برای انتخاب دانشگاههای برتر داده می شود امتیاز کمیسیون نشریات است که متاسفانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این زمینه امتیازی کسب نکرده است که این امر ضرورت توجه ویژه به این بخش را آشکار می کند.

وی همچنین به کسب رتبه این دانشگاه در بخش دانشجویی جشنواره رازی اشاره کرد و یادآور شد: همچنین در سالجاری 6 تور تحقیقاتی دانشجویی در سطح این دانشگاه برگزار شده است.

در این همایش از 10 پژوهشگر نمونه عضو هیئت علمی، 6 پژوهشگر دانشجو، 21 کتابدار نمونه و 12 عضو تیم ارزشیابی پژوهشی به سبب کسب رتبه دوم کشوری در زمینه پژوهش تجلیل به عمل آمد.