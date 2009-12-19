به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه که 10 دی ماه برگزار می‌شود ابراهیم افشار زنجانی فارغ التحصیل دانشگاه نیوساوث ولز استرالیا و عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان و یزدان منصوریان فارغ التحصیل دانشگاه شفیلد انگلستان و عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تربیت معلم به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

این مراسم ساعت 9 الی 12 روز پنج شنبه 10 دی ماه در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سید خندان، نرسیده به میرداماد و با حضور کتابداران علاقمند به این مبحث برگزار می‌شود.

در پایان این مراسم به شرکت کنندگان گواهی حضور داده خواهد شد.