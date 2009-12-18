به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شاکری در مراسم سپاس از فعالان صنعت پلاستیک با اشاره به ظرفیتهای خوب تولید ماشین آلات تزریق پلاستیک در ایران گفت: تولیدات ایرانی به لحاظ کیفیت از نوع وارداتی چینی و تایوانی برتر است و حتی توانایی اشباع بازار را نیز دارد.

وی بیان کرد: ما حدود شش سال گذشته ماشین آلات 100 تن را 16 هزار دلار و تولید کننده چینی آن را 18 هزار دلار تولید و عرضه می‌کرد اما هم اکنون این ماشین آلات را چیزی حدود 32 هزار دلار در داخل کشور تولید می‌کنیم، در حالی که قیمت نمونه چینی حدود 20 هزار دلار است.

وی در خصوص دلیل این امر یادآور شد: طی 11 سال گذشته قیمت ارز 17 درصد، تورم 170 درصد و دستمزد کارگران 360 درصد افزایش یافته است و با ثابت بودن نرخ ارز دولت عملا کاری کرده که ماشین آلات ایرانی سالانه 20 درصد گران تر به فروش برسد.

شاکری با اشاره به اینکه هم اکنون ماشین آلات چینی و تایوانی به وفور به کشور وارد می‌شود، تصریح کرد: خیلی از ماشین سازان ایرانی بنا به دلایلی که به آنها اشاره شد، به نمایندگی ماشین آلات چینی تبدیل شده‌اند.

در ادامه این مراسم، عیسی غریبی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن پلاستیک ایران، با اشاره به اینکه 9 هزار واحد تولیدی در صنعت پلاستیک فعالیت دارند، از تامین مواد اولیه توسط شرکت پتروشیمی ایران گلایه کرد و گفت: تولید مواد اولیه برای فعالان پلاستیک های عمومی سالانه حدود سه میلیون تن توسط شرکت های پتروشیمی دولتی و یک میلیون تن توسط بخش خصوصی پتروشیمی است.

وی اظهار داشت: این میزان تولید مواد اولیه با توجه به اینکه بخشی از آن نیز صادر می شود برای تولیدکنندگان پلاستیک عمومی کافی است اما متاسفانه به دلیل عرضه نامناسب در بورس کالا، شاهد کمبود مواد اولیه در این بخش و بازار سیاه برای این مواد اولیه هستیم.

به گفته غریبی هم اکنون بسیاری از مواد اولیه صنعت پلاستیک بین 30 تا 40 درصد نسبت به بازار جهانی گران تر است.

این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن پلاستیک ایران با اشاره به اینکه قرار بوده است تا یک چهل و هشتم ظرفیت تولید سالانه پتروشیمی کشور که حدود هفته ای 66 هزار تن مواد اولیه می شود در بورس کالا عرضه گردد، متذکر شد: متاسفانه در برخی مواقع حتی یک هزار تن هم ماده اولیه توسط پتروشیمی در بورس کالا عرضه نمی شود و این موضوع منجر به دلال بازی و بازارگردانی برای مواد پتروشیمی شده است.

وی خواستار واگذاری سهام شرکتهای پتروشیمی به فعالان صنعت پلاستیک شد که متاسفانه به رغم پیگری های مداوم و قیمت مناسب، تاکنون چنین اتفاقی نیافتاده است.

همچنین احمد علی ساعت نیا مجری جشنواره سپاس از فعالان صنعت پلاستیک کشور در این مراسم گفت: به بهانه ربع قرن انتشار ماهنامه صنایع پلاستیک از کسانی که طی 25 سال گذشته منشاء خدماتی اثرگذار در تحولات صنایع لاستیک کشورمان بوده است، در این جشنواره قدردانی می شود.

همچنین در پایان این مراسم از 25 برگزیده صنعت پلاستیک ایران در پنج بخش "شرکتهای بازرگانی و تامین تجهیزات جانبی"، "مواد اولیه و محصولات میانی"، "ساخت ماشین آلات و تجهیزات"، "ساخت پلاستیک، فیلم و ورق"، و "خدمات علمی، فنی و اجتماعی" با اهدای لوح و تندیس قدردانی شد.

مراسم جشنواره سپاس از فعالان صنعت پلاستیک در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد.