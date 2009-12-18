جامعه امروز ما با امر به معروف فاصله زیادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، آیت الله موسوی جزایری در خطبه های امروز نماز جمعه شهرستان اهواز اظهار داشت: هفت روز اول محروم هر سال به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص یافته و باید برنامه ریزیها به گونه ای باشد که این سنت حسنه الهی در جامعه گسترش یابد چرا که متاسفانه جامعه ما با این موضوع فاصله فراوانی دارد و این موضوع پسندیده ای نیست.

وی افزود: یکی از عواملی که باعث فراموشی این سنت شده این است که مردم می ترسند طرف مقابل با واکنش بدی با آنها برخورد کند در حالیکه نباید اینچنین باشد.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان به شهادت آیت الله مفتح و هفته وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد و گفت: آیت الله مفتح با وجود مخالفت فضلای حوزه علیمه قم تکلیف خود را در این موضوع دید که با حضور در دانشگاه برای دانشگاهیان تدریس کند که حرکت وی منشا خدمات ارزنده ای بود.

خطیب نماز جمعه اهواز با اشاره به اول دی سالروز تشکیل شرکت ملی حفاری عنوان کرد: این شرکت به دستور مستقیم امام خمینی(ره) تاسیس شد چرا که بعد از انقلاب تمامی شرکتهای خارجی متولی امر حفاری در کشور گریختند و امام دستور داد با حضور همان نیروهای ایرانی شرکت ملی حفاری تاسیس شود.

وی ادامه داد: اکنون می بینیم این دستور امام چه پیامد مثبتی برای کشور به همراه داشته به گونه ای که این شرکت علاوه بر حفاری تمام چاه های نفت و گاز کشور در مناقصه های بین المللی نیز شرکت می کند.

آیت الله موسوی جزایری به بی احترامی به تمثال امام در روز دانشجو اشاره کرد و گفت: اگر به این حرکت توهین آمیز واکنش قاطع نشان ندهیم معلوم نیست در آینده این افراد دست به چه کاری خواهند زد.

امام جمعه اهواز گفت: از اقدامات چند روز اخیر دادگستری استان خوزستان در اجرای حکم اعدام برای سارقین مسلح که طبق دستورات اکید اسلام و قرآن است تشکر می کنم و امیدواریم این اقدامات پایانی بر بی توجهی به این حد شرعی باشد.

پس از پایان نماز جمعه مردم نمازگزار اهواز در اعتراض به هتک حرمت تمثال امام خمینی(ره) راهپیمایی کردند.