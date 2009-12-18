۲۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۹

بدمینتون بین‎المللی ترکیه/

مسابقات با حضور نمایندگان 18 کشو آغاز شد / صعود نماینده ایران به جدول اصلی

مسابقات بدمینتون بین‏المللی ترکیه از روز پنجشنبه با حضور بیش از 100 بازیکن از 18 کشور و در دو جدول مقدماتی و اصلی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیه، سوئیس، ایران، فنلاند، سوئد، بلغارستان، دانمارک، اندونزی، انگلستان، مراکش، بلاروس، اکراین، آلمان، یونان، اسلوونی، روسیه، کرواسی و چین کشورهایی هستند که نمایندگان بدمینتون‏باز آنها در شهر استانبول با هم رقابت می‏کنند.

در روز نخست این رقابت‎ها غلامرضا باقری با از پیش رو برداشتن ورزشکاران ترکیه، بلغارستان و روسیه از جدول مقدماتی به جدول اصلی راه یافت. ضمن اینکه سالار و سینا بیات، جلال اسکندری و اشکان فصاحتی دیگر بازیکنان ایران در جدول مقدماتی هستند.

اما پیکارهای بدمینتون بین‎المللی ترکیه عصر امروز (جمعه) در جدول اصلی دنبال می‏شود. در این دور نخست این جدول کاوه محرابی با "سامی تورونه" از فنلاند دیدار می‏کند. سروش اسکندری به مصاف "مانوئل باتیستا" از ایتالیا می‏رود. غلامرضا باقری هم با "ویل لانگ" دیدار خواهد کرد.

بازیکنان اعزامی ایران به مسابقات بدمینتون بین‏المللی ترکیه در قالب تیم راه و ترابری زنجان عازم استانبول شده‏اند.

کد مطلب 1002556

