مسابقات با حضور نمایندگان 18 کشو آغاز شد / صعود نماینده ایران به جدول اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیه، سوئیس، ایران، فنلاند، سوئد، بلغارستان، دانمارک، اندونزی، انگلستان، مراکش، بلاروس، اکراین، آلمان، یونان، اسلوونی، روسیه، کرواسی و چین کشورهایی هستند که نمایندگان بدمینتونباز آنها در شهر استانبول با هم رقابت میکنند.
در روز نخست این رقابتها غلامرضا باقری با از پیش رو برداشتن ورزشکاران ترکیه، بلغارستان و روسیه از جدول مقدماتی به جدول اصلی راه یافت. ضمن اینکه سالار و سینا بیات، جلال اسکندری و اشکان فصاحتی دیگر بازیکنان ایران در جدول مقدماتی هستند.
اما پیکارهای بدمینتون بینالمللی ترکیه عصر امروز (جمعه) در جدول اصلی دنبال میشود. در این دور نخست این جدول کاوه محرابی با "سامی تورونه" از فنلاند دیدار میکند. سروش اسکندری به مصاف "مانوئل باتیستا" از ایتالیا میرود. غلامرضا باقری هم با "ویل لانگ" دیدار خواهد کرد.
بازیکنان اعزامی ایران به مسابقات بدمینتون بینالمللی ترکیه در قالب تیم راه و ترابری زنجان عازم استانبول شدهاند.
