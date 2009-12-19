به گزارش خبرنگار مهر، گفته شده بود مراسم آزمایشی افتتاحیه دومین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی چهارشنبه (25 آذرماه) بعد از اذان مغرب و حدود ساعت 17:30 در محلی که قرار است میزبان مراسم اصلی افتتاحیه و اختتامیه بازی های اسلامی باشد، آغاز می شود و احتمالا تا ساعت 20 هم ادامه خواهد داشت.

شوق دیدن مراسمی که اگر بازی‌های اسلامی به تعویق نمی افتاد، دو ماه پیش به صورت رسمی برگزار می شد، بهترین انگیزه بود برای آنکه سرمای آن ساعت و آن محل را تحمل کنیم اما ساعت دقیقا 17:45 بود که تماس حاصل شده از طرف دفتر ستاد بازی‌های اسلامی سرمای وجودمان را تشدید کرد: "اگر هنوز به طرف ورزشگاه تختی حرکت نکرده‌اید، لطفا به آنجا نروید! چون مراسم تمام شده است." و این در حالی است فقط چند دقیقه دیگر نیاز داشتیم تا به ورزشگاه تختی و محل دقیق مراسم برسیم.

مسئولان ستاد بازی‌های اسلامی پیش از این گفته بودند بخش عمده این اجرای آزمایشی در مورد آیتم نورافشانی است. اما اینکه مراسمی که اجرای آن فقط در تاریکی مطلق مانند شب امکان پذیر است، چه زمانی آغاز شده که اینقدر زود تمام شده است، سوالی بود که موجب شد حرکت به اتوبان بسیج را ادامه دهیم تا شاید به جواب برسیم. اما فضای ورزشگاه خیلی سوت و کورتر از آن بود که بتوان پاسخی دقیقی یافت. نه نوری بود و نه اثری از آن!

" کسانی که اینجا آمدند، تعدادشان خیلی زیاد نبود. یک نفر هم همراه‌شان بود که فکر کنم از طرف فدراسیون جانبازان بود. در مجموع 15 دقیقه هم اینجا نبودند. البته درست متوجه نشدیم چه کارهایی انجام دادند فقط اینکه برای چند دقیقه نورهایی را در آسمان دیدیم که خیلی هم زیاد نبود! بعد از آن آقایان رفتند."

این‌ها اطلاعاتی بود که وقتی حراست مجموعه ورزشی تختی متوجه شد خبرنگار هستیم و برای پوشش برنامه به آنجا رفته‌ایم، در اختیارمان گذاشت و تاکید کرد افرادی که آمده بودند خیلی زود از اینجا رفتند.

در هر صورت در مراسمی که فکر می کردیم می تواند به اندازه خود مراسم اصلی شور و هیجان داشته باشد، به غیر از محمود خسروی وفا هیچ مسئول دیگری از ستاد بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در آن حضور نداشت. چه بسا اگر خسروی وفا مسئول کمیته افتتاحیه و اختتامیه این بازی‌ها نبود، او هم به تختی نمی آمد! شاید هم دیگر مسئولان می دانستند که رونق و هیجانی در این مراسم نخواهند دید و به همین دلیل به تختی نیامدند!

اما چرا مراسم افتتاحیه اینگونه و بدون حضور مسئولان برگزار شد؟

محمد هادی منصوری، سخنگوی ستاد دومین دوره بازی‎های همبستگی کشورهای اسلامی در پاسخ به تماس تلفنی خبرنگار مهر که هنوز در ورزشگاه تختی بود، اظهار داشت: "گفته بودیم مراسم خیلی مفصل نیست و فقط مربوط به بخش نورافشانی می شود تا در ایام محرم و صفر دغدغه‌ای از این بابت نداشته باشیم. اجرای سایر بخش‌ها در این ایام بلامانع است اما برای نورافشانی مشکل داریم."

وی با تاکید بر اینکه زمان آغاز مراسم (17:10) همان زمانی بود که کمیته افتتاحیه و اختتامیه از قبل تعیین کرده بود، خاطرنشان کرد: "نتوانستیم این زمان را تغییر دهیم چون به خاطر نورافشانی کردن باید با شورای تامین و نیروی انتظامی هماهنگ کار می کردیم."

منصوری در پاسخ به این پرسش که "چرا مراسم زود به اتمام رسید؟"، گفت: "مراسم نورافشانی آنچنان هم آزمایشی نبود و بیشتر جنبه تمرینی داشت. بنابراین طبیعی است که به صورت محدود برگزار شود. اصلا برنامه غیر از این نبود."

و حتما شما و دیگر مسئولان به همین دلیل در محل برگزاری مراسم حاضر نشدید؟ سخنگوی ستاد بازی‌های اسلامی در پاسخ به این پرسش نیز تاکید کرد: " من و دبیر کل کمیته اجرایی بازی‌ها (شاهرخ شهنازی) همزمان باید در نشستی در کمیته ملی المپیک شرکت می کردیم و به همین دلیل نتوانستیم به ورزشگاه تختی برویم. اما آقای خسروی وفا که مسئولیت اصلی افتتاحیه را بر عهده دارند، در محل مورد نظر بودند."

در هر حال قرار است فردا (یکشنبه) اعضای کمیته افتتاحیه و اختتامیه دومین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در یک نشست داخلی گزارش مراسم برگزار شده چهارشنبه شب را بررسی کنند. گزارشی که از یک برنامه چند دقیقه‌ای تهیه شده است!