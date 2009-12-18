  1. استانها
  2. گیلان
۲۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۱

قربانی:

اهانت به امام خمینی (ره) توهین به همه انسانهای آزاده است

اهانت به امام خمینی (ره) توهین به همه انسانهای آزاده است

رشت - خبرگزاری مهر: امام جمعه رشت گفت: اهانت به ساحت حضرت امام خمینی (ره ) و رهبری معظم انقلاب اهانت به همه انسانهای مومن و آزاده است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت ضمن محکوم کردن اهانت به ساحت ملکوتی امام راحل، افزود: حادثه اهانت به امام بزرگوار یک کار شخصی نیست بلکه تفکر بسیار زشتی است که ارزشهای اصولی انقلاب و تفکر خالص امام راحل را نشانه رفته است.

وی با اعلام اینکه مردم باید بصیرت و بینش داشته باشند تا بتوانند دوست و دشمن را از یکدیگر تشخیص و تمیز دهند، اظهارداشت: نعمتی که امام راحل برای ما به یادگار گذاشت یعنی استقلال، آزادی و استعمارستیزی، همه آحاد و قشرها باید این نعمت را پاس داشته و از تفکر و ارزشهای اصولی بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی پشتیبانی و حمایت کنند.

آیت الله قربانی همچنین ضمن گرامی داشتن 27 آذرماه سالروز شهادت آیت ‌الله دکتر مفتح افزود: در دورانی که تبلیغات استثمارگران، دانشگاه را در نظر علما کفرستان کرده بود و تحصیل علوم جدیده را اعراض از دین و رفتن به دانشگاه برای عالم دینی ننگ بود، آیت‌الله شهید مفتح در حالیکه در قم استادی بزرگ بود، پا به عرصه دانشگاه گذاشت.

وی تصریح کرد: این شهید بزرگوار که در حوزه علمیه به درجه اجتهاد رسیده بود در دانشگاه نیز موفق به اخذ درجه دکترا شد و رساله دکترای تحقیقی درباره نهج‌البلاغه داشت.

امام جمعه رشت در ادامه افزود: شهید مفتح که توطئه استعمار را در جدا کردن دو قشر دانشگاهی و روحانی با همه ذرات وجودش حس کرده بود، ایجاد وحدت و انسجام میان این دو گروه را وجهه همت خود ساخت.

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین به ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر اشاره کرد و گفت:  امام حسین (ع) و یارانش برای احیای امر به معرف و نهی از منکر و حفظ اسلام به پاخاستند و در این راه شهید شدند.

وی با اشاره به  وظایف مسلمانان به ویژه در ماه محرم یاد آورشد:  در راستای احیای امر به معرف و نهی از منکر باید بیش از گذشته کوشید تا به این وسیله اسلام و ارزشهای ناب اسلامی حفظ شود.

در پایان نماز جمعه این هفته رشت، نمازگزاران در محکومیت اهانت به ساحت امام راحل راهپیمایی کردند.
کد مطلب 1002574

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها