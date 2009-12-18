جامعه باید با فلسفه شکل گیری قیام عاشورا آشنا شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسم محمد تقی واعظی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان، با بیان اینکه مهمترین انگیزه قیام خونین عاشورا امر به معروف و نهی از منکر است و افزود : امام حسین ( ع ) در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر پیشتاز است و برای اصلاح امت پیامبر ( ص ) و احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد.

وی تقابل امام حسین(ع) و یزید را تقابل حق و باطل عنوان کرد و تاکید کرد: امام حسین(ع) برای حفظ اسلام، نماز، امر به معروف و احیای ارزشهای اسلامی قیام کرد.

حجت الاسلام واعظی ادامه داد: همه مردم و مسئولان باید در مسیر ولایت، انقلاب و نظام و با همه وجود از ارزشهای انقلاب و شعارهای آن پاسداری کنند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان گفت: اهانت به حضرت امام خمینی (ره) در حقیقت اهانت به ملت، اسلام و قرآن و ارشهای ایران اسلامی است و نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود و از کنار آن به سادگی گذشت.

حجت الاسلام واعظی افزود: گوش دادن به فرامین مقام معظم رهبری، نظام اسلامی را در مقابل توطئه ها و دسیسه های مختلف دشمنان بیمه می کند.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به کشور ایران، بر اثر توطئه و ترفندهای دشمنان و مخالفان نظام نباید از رهبری جدا شویم، ادامه داد: احترام به حضرت امام خمینی (ره)، احترام به همه ارزش‌ها است و ما این جسارت را با تمام وجود محکوم کرده و امیدواریم که هرگز شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نباشیم.

حجت‌الاسلام واعظی اینکه جسارت به امام راحل، جسارت به ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی است، افزود: تأکید ما به مبلغین در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان این است که مردم را نسبت به جایگاه امام راحل و ولایت فقیه، بیشتر آشنا کنند.

وی به اهمیت جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: امروز عمود خیمه نظام اسلامی، رهبری است، بنابراین ملت ایران در تمام اقصی نقاط کشور باید ضمن حفظ حرمت امام‌ (ره)، حرمت جایگاه مقام معظم رهبری را نیز پاس بدارند.

در پایان نمازگزاران زنجانی با سردادن شعارهای اهانت به ساحت مقدس رهبر کبیر انقلاب اسلامی را محکوم کردند.