دربی هرمزگان برنده نداشت/تجارتخانه جنوب هرمزگان همچنان صدر نشین گروه دوم

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، از سری مسابقات لیگ فوتسال بانوان ظهر جمعه دو تیم تجارتخانه جنوب هرمزگان و آرش بندرعباس که به میزبانی آرش برگزار شد با تساوی سه بر سه به پایان رسید.

گلهای تیم تجارتخانه جنوب هرمزگان را فرشته کریم 2 گل و طناز آرمات 1 گل برای تجارتخانه جنوب هرمزگان به ثمر رسانند.

دربی خانگی دو تیم هرمزگانی در حالی برگزار می شود که کلثوم دارا مربی فصل گذشته تجارتخانه جنوب که دو بار این تیم را قهرمان لیگ و یک بار نایب قهرمان کرده بود با مربیگری تیم آرش در مقابل تجارتخانه جنوب قرار گرفته بود.

مریم اقبالی، مدیر تیم فوتسال بانوان تجارتخانه جنوب در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، افزود: تیم تجارتخانه جنوب هرمزگان در شرایط خوبی قرار دار و با حضور خانم مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان در تیم جایگاه مناسبی را در جدول کسب کرده ایم.

وی بیان کرد: همچنان در اول راه قرار داریم و بازیکنان تیم باید با تلاش و پشتکار همچنان از عنوان قهرمانی تجارتخانه در لیگ دفاع کنند.