به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تئاتر شهر این هفته میزبان سه نمایش صحنه‌ای و 11 تعزیه خواهد بود. سالن اصلی مجموعه برای اولین بار پذیرای 11 گروه شبیه‌خوان خواهد بود که آثار خود را به دلیل فصل زمستان و برنامه‌ در نظر گرفته شده توسط ستاد برگزاری ششمین همایش آیین‌های عاشورایی در این سالن تئاتری اجرا می‌کنند.

از این رو 11 تعزیه از شهرهای تهران، اهواز، اراک، شوش، سبزوار و شهریار ساعت 18 اجرا خواهند شد. کارگاه نمایش مجموعه همچون هفته گذشته میزبان دو نمایش خواهد بود که در قالب رپرتوآر مونولوگ‌های گروه تئاتر "لیو" به صحنه می‌روند.

این هفته دو نمایش "دو راهی سقاخونه" و "بر علیه من" در قالب این رپرتوآر به صحنه می‌روند. نمایش "بر علیه من" نوشته نازنین حاجی‌زاده و مهدی کوشکی با کارگردانی و بازی کوشکی ساعت 16:30 در کارگاه نمایش تئاتر شهر اجرا خواهد شد. نمایش "دو راهی سقاخونه" نوشته محمد چرمشیر نیز با کارگردانی محمدحسن معجونی ساعت 19 به صحنه خواهد رفت.

نمایش "سوگ سیاوش" سیاوش تهمورث هم تا چهارم‌ دی‌ماه در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به اجراهای خود ادامه می‌دهد. این نمایش با حضور بازیگرانی چون مصطفی عبدالهی، صادق هاتفی،‌ مجید رحمتی و تهمورث ساعت 19:30 به صحنه می‌رود. این نمایش در فضایی قهوه‌ خانه‌ای به روایت داستان سیاوش شاهنامه فردوسی می‌پردازد.

تالار مولوی نیز تا اواسط هفته همچنان با سه نمایش به کار خود ادامه می‌دهد. نمایش‌های "غریبه‌ای در خانه" دلارا نوشین و "غرب غم‌زده" علی پروشانی به ترتیب ساعت 18:30 و 19:45 در سالن اصلی مولوی اجرا خواهند شد. همچنین نمایش "بازی استریندبرگ" مژگان خالقی نیز ساعت ساعت 17:30 در سالن کوچک مولوی به صحنه می‌رود.

تماشاخانه ایرانشهر از این هفته میزبان سه نمایش خواهد بود. سالن شماره یک ایرانشهر پذیرای نمایش "هملت، شازده کوچولوی دانمارک" رضا بابک می‌شود. این نمایش نوشته تورستن لتزر نگاهی متفاوت به نمایشنامه "هملت" اثر ویلیام شکسپیر است. در این نمایش بازیگرانی چون جمشید جهانزاده، بهرام شاه‌محمدلو، حسن دادشکر، داریوش موفق، پرستو گلستانی و لیلی رشیدی حضور دارند.

سالن شماره دو ایرانشهر هم میزبان دو نمایش خواهد بود. ابتدا نمایش "روز حسین" نوشته و کار محمد رحمانیان ساعت 17 به صحنه می‌رود. این نمایش با نگاهی به واقع عاشورا به مسائل اجتماعی جامعه می‌پردازد. علی عمرانی، بهرام ابراهیمی، اشکان خطیبی، افشین هاشمی، علی سلیمانی، ترانه علیدوستی و مهتاب نصیرپور از جمله بازیگران این نمایش هستند.

نمایش "17 دی کجا بودی؟" نوشته و کار امیررضا کوهستانی هم از این هفته ساعت 20:30 در سالن شماره دو ایرانشهر به صحنه خواهد رفت. در این نمایش که داستان مکالمه تلفنی شش فرد است بازیگرانی چون احمد مهرانفر، سعید چنگیزیان، الهام کردا، مهین صدری و نگار جواهریان به ایفای نقش می‌پردازند.

تالار وحدت نیز این هفته میزبان نمایش "در قاب ماه" نوشته حمیدرضا آذرنگ و کارگردانی حسین مسافرآستانه خواهد بود. این نمایش که سال گذشته در دهه اول ماه محرم در ورزشگاه شهید شیرودی به صحنه رفت با تغییراتی در گروه بازیگری ساعت 18:30 اجرا خواهد شد.

تماشاخانه سنگلج به مناسبت ایام محرم میزبان نمایش "به روایت معین‌البکاء" نوشته فرهاد ارشاد و کارگردانی بیتا اباعیان خواهد بود که ساعت 18:30 به صحنه می‌رود. خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر همچنان میزبان نمایش "آگراندیسمان" اکبر قهرمانی است که ساعت 18:30 اجرا می‌شود. اصغر بیچاره از جمله هنرمندانی است که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازد.

تالار محراب میزبان نمایش "اوژاژ" امین آبان است که این هفته آخرین اجراهای خود را پشت‌ سر خواهد گذاشت. این نمایش ساعت 17 اجرا می‌شود. تالار هنر نیز از این هفته میزبان نمایش جدیدی با عنوان "کاسه نذری" خواهد بود که متناسب با ایام محرم برای گروه سنی کودک و نوجوان به صحنه می‌رود.