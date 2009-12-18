توهین به مقدسات خواسته دشمنان است/ محرم فرصت ترویج وحدت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ابراهیم امینی در خطبه‌های نماز جمعه قم که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) اقامه شد ضمن تسلیت حادثه تلخ توهین به امام خمینی(ره) در جریان مراسم 16 آذر، این اقدام را هشدار دهنده عنوان کرد و گفت: کسی باور نمی‌کرد که روزی این شخصیت بزرگ توسط عده‌ای مورد اهانت قرار گیرد.



وی در ادامه بقای نظام اسلامی را به واسطه‌ قداست امام‌ خمینی، رهبری، مرجعیت و ولایت فقیه دانست و گفت: اگر هدایت و رهبری امام خمینی‌(ره) و حمایت مردم از مرجعیت نبود پیروزی برای ما به سختی حاصل می‌شد.



آیت‌الله امینی در ادامه افزود: نباید غافل باشیم و عده‌ای نهاد رهبری، ولایت‌فقیه، امام، مراجع تقلید و شخصیت‌هایی که پشتوانه و وفادار نظام هستند را تخریب کنند و ما فقط تماشاگر باشیم که این موضوع خواسته دشمنان است و دشمن نیز همین مقامات را مورد تهاجم خود قرار داده است.



وی همچنین افزود: اگر صدای دشمنان را از خارج می‌شنوید و دست‌هایی از داخل از روی جهالت و نادانی از آنها پیروی می‌کنند این مسئله خطرناکی است که دشمنان خواستار آن هستند و غفلت از این موضوع درست نیست.



امینی با بیان این که مردم نسبت به توطئه‌های دشمن بیدارند، تصریح کرد: خوشبختانه مردم ما ، مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه نسبت به این موضوع واکنش خوبی نشان دادند که موجب شد دشمن این بار نیز همچون گذشته در توطئه‌های خود شکست بخورد.

بقای تشیع مرهون مجالس عزاداری است



خطیب جمعه قم در ادامه با گرامیداشت ماه محرم و دعوت به مردم به شرکت در مراسم عزاداری تصریح کرد: شیعیان در هر کجای جهان که باشند در این ایام مجلس عزاداری برپا می‌کنند که این نشان از عشق و علاقه‌ای است که خداوند در دل شیعیان قرار داده است.



وی با بیان این که مردم به صورت خودجوش مجالس عزاداری را برپا می‌کنند و افرادی در این مجالس شرکت می‌کنند که ممکن است در دیگر مراسم‌ها حتی ماه رمضان شرکت نکنند از مبلغین و مداحان خواست از این فرصت استفاده کرده و احکام اسلامی را در این مجالس بیان کنند.



آیت الله امینی هدف قیام امام حسین(ع) را احیای نماز و امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و از برگزارکنندگان مجالس عزاداری خواست در این ایام همگان را به نماز و روزه و اجرای دستورات اسلام دعوت کرده و نسبت به گناهانی که در جامعه همچون دروغ، غیبت، رشوه خواری، ظلم و ستم و رباخواری وجود دارد هشدار دهند که یقینا بیان این مطالب مورد رضای امام حسین(ع) خواهد بود.



مراسم عزاداری فرصت مناسبی برای دعوت جامعه به وحدت است

وی همچنین با بیان اینکه نباید به اختلافات در جامعه دامن زد تصریح کرد: در مراسم در مجالس عزاداری باید مردم را به وحدت و همدلی دعوت کرد تا مودت، همدلی و وحدت در بین مردم ایجاد شود.



آیت الله امینی در ادامه از مداحان خواست در ذکر مصیبت بر طبق موازین شرع سخن بگویند و از ذکر دروغ و مطالبی همچون خواب و رؤیا که پایه و اساسی ندارد پرهیز کنند که بیان این مطالب زیبنده مجالس امام حسین(ع) نیست.



خطیب جمعه قم با بیان این که عزاداری اباعبدالله(ع) یک عبادت است که باید مطابق شرع باشد خطاب به عزاداران گفت: در این مراسم کاری نکنید که مورد اهانت امام حسین(ع) باشد و از حمل علامت‌های بزرگ و قمه زنی که مورد تأئید اکثر علما و مراجع نیست برهیز شود.



وی در پایان از جناح‌های سیاسی خواست مجالس مقدس عزاداری را به حرکاتی که زیبنده نیست آلوده نکرده و با شعارهای تند که شایسته این گونه مجالس نیست و قطعا مورد رضای امام حسین(ع) نمی‌باشد آلوده نکنند.

در پایان نماز جمعه این هفته نیز همانند هفته گذشته نمازگزاران قمی در محکومیت اهانت به ساحت امام راحل از حرم مطهر کریمه اهل بیت (س) تا محل بیت قدیمی حضرت امام خمینی (ره) در قم راهپیمایی کردند.