پیکر رئیس خبرگزاری ایرنا در اردبیل تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، تشییع پیکر مرحوم کریم نیرومند از مقابل مسجد معجز اردبیل آغاز و در آرامستان غریبان به خاک سپرده شد. مجلس شام غریبان این مرحوم امشب بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد معجز و مجلس ترحیم نیز عصر فردا در همین مسجد برگزار خواهد شد.

در این مراسم معاون سیاسی استاندار، نمایندگان مجلس، فرماندار اردبیل، اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران صدا و سیما و مطبوعات استان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

کریم نیرومند و آرمان سیف اللهی رئیس دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در شهرستان آستارا در سانحه رانندگی که بامداد پنج شنبه در مسیر بازگشت از نشست دو روزه اصفهان در حوالی لوشان رخ داد به دیار باقی شتافتند.

در این حادثه رانندگی که بین دو خودروی پژو به سرنشینی مدیران ایرنا و یک خودروی پراید رخ داد، یک سرنشین خودروی پراید نیز جان خود را از دست داد و سه سرنشین دیگر برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند. در این حادثه راننده خودروی پراید از سوی پلیس مقصر شناخته شده است.

زنده یاد کریم نیرومند بنیانگذار دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در اردبیل، بیش از 25 سال در این سازمان به مدیریت و کار خبری مشغول بوده و در این مدت ریاست مراکز تبریز، اردبیل و دفاتر انزلی و آستارا را برعهده داشت و قرار بود در آینده ای نزدیک به عنوان مسئول دفتر خبرگزاری ایرنا به کشور اسپانیا اعزام شود.

مرحوم آرمان سیف اللهی نیز مسئول دفتر ایرنا در شهرستان آستارا متولد 1346 دارای یک فرزند دختر و بیش از 20 سال در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی سابقه فعالیت داشته است. وی سه سال نیز به عنوان مسئول دفتر ایرنا در مسکو مشغول فعالیت بود.

پیام تسلیت استاندار اردبیل به مناسبت درگذشت رییس خبرگزاری ایرنا

استاندار اردبیل با ارسال پیامی درگذشت کریم نیرومند ملایوسف رییس دفتر خبرگزاری ایرنا دراردبیل را تسلیت گفت.

منصور حقیقت پور در این پیام آورده است: خبر درگذشت زنده یاد کریم نیرومند که در حین بازگشت از ماموریت اداری و در جریان تصادف رانندگی دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافت، موجب تاسف قلبی شد.

وی در بخش دیگری از این پیام اظهار داشته است: اینجانب مصیبت وارده را به خانواده و همکاران عزیز نو گذشته تسلیت گفته و از درگاه حضرت حق برای ایشان رحمت و برای خانواده معزی صبر جمیل مسئلت می نمایم.