روحانیون مسائل روز را با جریان عاشورا تطبیق دهند

به گزارش خبرنگار مهر در طبس، مهاجریان در خطبه‌ های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: ماه محرم بسیار عظیم و با اهمیت و دارای پیام‌ ها و درس ‌های فراوانی است.

وی یادآور شد: جریان عاشورا یک جریان تاریخی نیست که در سال 60 هجری در کربلا به وقوع پیوسته و تمام شده باشد بلکه در همه اعصار و زمان‌ ها جریان دارد و در همه دوره حسینیان و یزیدیان وجود دارند.

مهاجریان افزود: اگر مجالس عزاداری ماه محرم را به‌گونه ‌ای برگزار کنیم که تنها تاریخ در آن مطرح شود اما آن را با حرمله ‌ها، شمرها، یزیدها و عمرسعدهای زمان تطبیق ندهیم، به طور قطع به خطا رفته ‌ایم.

رسالت اصلی امام حسین(ع) در قیام عاشورا نباید به دست فراموشی سپرده شود

وی خاطرنشان کرد: حضرت امام حسین (ع) از قیام جانانه و جاودانه خود اهداف بسیاری را دنبال می ‌کردند که یکی از مهمترین اهداف ایشان احیا و اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوده و به همین دلیل هفته اول ماه محرم به عنوان هفته امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری و معرفی شده است از اینرو رسالت اصلی قیام خونین کربلا نباید به دست فراموشی سپرده شود.

امام جمعه طبس تصریح کرد: همگی ما باید علاوه بر توجه بیشتر به امر به معروف و نهی از منکر آن را در زندگی فردی و اجتماعی خود اجرا کنیم.

خطیب جمعه طبس با اشاره به اینکه دنیای امروز دنیای منکر است آن هم منکرهایی که در تاریخ سابقه نداشته است، گفت: کشتار مردم مظلوم فلسطین، عراق، غزه، لبنان، افغانستان و به ‌ویژه در مدت اخیر کشتار شیعیان مظلوم و بی‌ دفاع یمن آن هم به‌ وسیله افرادی که خود را مسلمان و خادم ‌الحرمین می ‌دانند، نمونه ‌ای از انجام منکرات بزرگ است.

ورود خرافات به عزاداری های امام حسین(ع) از اقدامات دشمن در جنگ نرم است

وی در بخش دیگری از خطبه های نمازجمعه این هفته ادامه داد: دشمنان به ‌دنبال این هستند که عزاداری‌ ها و اظهار علاقه مردم به اهل بیت به ویژه امام حسین (ع) را کمرنگ کنند و هنگامی که از این اقدام مایوس شدند با جنگ نرم قصد مخدوش کردن آن را دارند که ورود خرافات به عزاداری‌ ها یکی از اقدامات دشمنان در جنگ نرم برای تهی کردن عزاداری‌ ها است.

امام جمعه طبس همچنین با اشاره به اتفاق اخیر و توهین به عکس حضرت امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: این اتفاق تلخی بود که قلب ملت را به درد آورد و احساسات آنان را جریحه ‌دار کرد.

وی اظهار داشت: اینکه فردی به خود اجازه دهد به عکس امام (ره) که همه عزت ما از ایشان است، توهین کند موضوع ساده ‌ای نیست و آفرین بر علما، دانشجویان و همه مردم که به صحنه آمدند و انزجار خود را از این عمل خبیث و عاملان آن ابراز کردند.