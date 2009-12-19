به گزارش خبرگزاری مهر، آواز والهای آبی بسیار عمیق، مملو از ارتعاشات ناشی از تغییرات مکرر گام صدا و بسیار رمز آلود است با وجود تلاشهای زیادی که برای ترجمه این آوازها انجام گرفته است، دانشمندان هنوز نمی دانند بزرگترین جاندار روی زمین در آوازهای خود قصد بیان چه چیزی را دارد.

اکنون با کشف پدیده ای جدید این راز پیچیده تر نیز شده است، بر اساس مطالعه جدید طی چند دهه گذشته صدای آواز والها به صورت فزاینده ای رو به عمیق تر و بم تر شدن گذاشته است در برخی از موارد گام صدای آنها تا بیش از 30 درصد کاهش پیدا می کند این پدیده ای جدید است که دانشمندان توضیحی برای آن نمی یابند.

محققان صداشناس مستقل برای اولین بار در حدود هشت سال پیش به این موضوع مشکوک شدند زیرا دریافتند باید فرکانسهای ردیابهایی که برای مطالعه والها به اعماق اقیانوس آرام فرستاده بودند را به صورت مداوم و روزانه کاهش دهند. مجموعه آوازها و اطلاعات صوتی والها که از هفت گروه مختلف از دهه 1950 تا کنون جمع آوری شده است نشان می دهد صدای این جانداران با گذشت سالها بم تر شده است.

یکی از اولین نظریه هایی که به منظور توضیح این پدیده عنوان شد بر این اساس بود که تارهای صوتی والها نسب به گذشته ضخیم تر شده است که این پدیده صدای بم تری را به وجود خواهد آورد مشکلی که در این نظریه وجود دارد این است که والهای آبی در سن 8 سالگی به رشد کامل می رسند که در این صورت تمامی والهایی که صدای آنها به ثبت رسیده است باید در زمانهای بسیار دوری به وجود آمده باشند.

بر اساس گزارش ان بی سی، طی نظریه ای دیگر دانشمندان معتقدند به دلیل اینکه تعداد والها پس از منع شکار تجاری افزایش پیدا کرده است، فاصله آنها با یکدیگر کمتر شده و نیازی به آواز سر دادن با صدایی بلند را ندارند. در عین حال آواز خواندن در فرکانس پائین نیازمند انرژی بیشتری است و دانشمندان برای توضیح این صرف انرژی مازاد اعلام کرده اند این تن صدا توانایی جلب توجه بیشتری را دارد و با توجه به اینکه تنها والهای نر آواز می خوانند می توان گفت که این پدیده به منظور جلب توجه والهای ماده صورت می گیرد.