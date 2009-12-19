به گزارش خبرگزاری مهر، ساینس به عنوان یکی از معتبرترین نشریات علمی دنیا همه ساله در آستانه نزدیکی به سال نو فهرستی از 10 کشف برتر علمی را منتشر می کند. امسال نیز لیستی را ارائه کرده است که نگاه وسیعی به علم از DNA تا نانوذرات، فضا و فسیل شناسی دارد.

1- کشف "آردی" به عنوان قدیمی ترین انسان: آردی که از سوی مجله تایم توانست رتبه اول 10 کشف برتر سال 2009 را به خود اختصاص دهد، نشانه ای از اولین قدمهای انسان در آفریقا است. بقایای فسیلی این اسکلت به عنوان قدیمی ترین انسانی که تاکنون کشف شده معرفی شده اند. آردی با نام علمی Ardipithecus ramidus انسانی است که 4/4 میلیون سال قبل در اتیوپی می زیسته است.

2- کشف 16 اخترنمای تاکنون ناشناخته: در سال 2009 تلسکوپ فضایی گامایی "فرمی" ناسا توانست 16 اخترنمای تاکنون ناشناخته را کشف کند. این کشف اطلاعات جدیدی را در خصوص میدانهای مغناطیسی قوی اخترنماها در اختیار کیهان شناسان قرار داد.

3- اثرات داروی "راپامیسین" بر افزایش طول عمر: رتبه سوم طبقه بندی ساینس به "حیات" اختصاص یافته است. در سال 2009 در مقاله ای که در مجله نیچر منتشر شد اثرات داروی "راپامیسین" بر روی افزایش طول عمر ارائه شد. این دارو در دهه 70 در جزیره دور "ایستر" کشف شد. در حقیقت به نظر می رسد که راپامیسین توانایی افزایش طول عمر را به میزان 15 سال دارد.

4- کشف کاربردهای گرافن: رتبه چهارم مربوط به دنیای نانوذرات است. در این سال دستگاههای الکترونیکی که با گرافن ساخته شده اند آزمایش شدند. گرافن یک ورقه نازک تک اتمی از کربن است که به الکترونها اجازه می دهد با سرعت شگفت انگیزی حرکت کنند. گرافن قادر است دستگاههای الکترونیکی بسیار نازک، انعطاف پذیر و بسط یافتنی را بسازد.

5- کشف گیرنده هایی برای اﺳـﯿﺪ آﺑﺴـﺰﯾﮏ در سلولهای گیاهی: اﺳـﯿﺪ آﺑﺴـﺰﯾﮏ یک ماده شیمیایی است که به دانه ها اجازه می دهد که در حالت خواب بمانند و از هدر رفتن آب گیاهان در دوره خشکسالی جلوگیری می کند نتایج این کشف می تواند در توسعه کشاورزی در زمینهای خشک کاربرد داشته باشد.

6- اولین شتاب دهنده لیزر پرتوهای ایکس: این شتاب دهنده لیزر را محققان لابراتوار شتاب دهنده ملی SLAC در کالیفرنیا ساختند این دستگاه یک شتاب دهنده خطی به طول سه کیلومتر است که می تواند از واکنشهای شیمایی تصاویر لحظه ای تهیه کند.

7- استفاده از ژن درمانی در معالجه بیماری Bubble Boy: بیماری Bubble Boy یک بیماری نادر مهلک مغزی است که موجب نابینایی ارثی و اختلال در سیستم ایمنی می شود. در سال 2009 دانشمندان موفق شدند از ژن درمانی برای معالجه این بیماری استفاده کنند.

8- ایجاد شبه ذرات تک قطبی: در سال 2009 فیزیکدانان موفق شدند شبه ذراتی را ایجاد کنند که تنها یک قطب مغناطیسی دارند. در تئوریهای فیزیک وجود این شبه ذرات پیش بینی شده بود اما هرگز نمونه آنها در طبیعت پیدا نشده بود تاکنون تمام مغناطیسها از دو قطب شمال و جنوب تشکیل شده بودند، اما تئوریها نشان می دهد که قطبها می توانند تنها در یک طرف آهنربا قرار گیرند به همین علت سرانجام فیزیکدانان موفق شدند در یک شکل بسیار سرد نامتعارف از ماده ای به نام "یخهای اسپینی" مغناطیس تک قطبی را ایجاد کنند.

9- کشف آب روی ماه: در 10 کشف برتر سال2009 مجله ساینس بیشتر از آنکه به تازه های پزشکی پرداخته شود کشفیات فضایی مورد توجه قرار گرفته است. به طوریکه در رتبه نهم این فهرست، برخورد ماهواره LCROSS ناسا به سطح ماه برای کشف آب روی تنها قمر زمین قرار گرفته است. به گزارش مهر، ناسا ماهواره LCROSS خود را در ماه اکتبر به سطح ماه کوبید و ضمن تائید کشف آب تاکید کرد که این تنها آب نیست بلکه مقدار زیادی آب است.

10- ماموریت شاتل آتلانتیس برای تعمیر هابل: تلسکوپ فضایی هابل از 19 سال قبل در مدار قرار دارد و تاکنون خدمات زیادی را به دنیای نجوم عرضه کرده است. در سال 2009 شاتل آتلانتیس در یک ماموریت 11 روزه به طرف این تلسکوپ رفت و فضانوردان موفق شدند در پنج پیاده روی فضایی دوربین، باتریها و گردش نمای (ژیروسکوپ) هابل را تعویض کرده و دستگاههای جدیدی را روی آن نصب کنند.