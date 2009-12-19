دکتر مصطفی قانعی در حاشیه جلسه توجیهی برگزیدگان پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص وضعیت بین المللی شدن این جشنواره گفت: ما پیشنهاد خود را در این زمینه تهیه کرده ایم که در سطح کشورهای اسلامی رقابت بین المللی برای محققان علوم پزشکی طراحی شود که البته این موضوع آرمان ما را محقق نخواهد کرد.

پیگیری وزارت بهداشت برای برگزاری بین المللی جشنواره رازی

وی گفت: البته ورود محققان کشورهای منطقه به رقابت های بین المللی خوب است اما چندان موجب تحریک محققان ایرانی به کارهای بهتر تحقیقاتی نمی شود. ما هنوز به یک ساز و کاری که چگونه بتوانیم محققان خودمان را در سطح بین المللی به رقابت واداریم، با توجه به اینکه سازوکارهای این موضوع از سوی وزارت بهداشت نهایی نمی شود و باید در سطح کلان کشوری به آن پرداخته شود. البته ما نیز پیگیر این موضوع هستیم.

قانعی در مورد تغییراتی که قرار است در این زمینه اعمال شود، گفت: اصل آنچه که قرار است تغییر کند با این هدف است که کار محققانی که فعالیت خوبی داشته اند و تاکنون به خوبی دیده نمی شده حداقل در سطح دانشگاه خود دیده شوند و پس از آن در گروه های همتراز دانشگاهی هم دیده شوند. این تغییرات باعث می شوند، رقابت های محققان در سطح کشوری و در یک مدت زمانی یکساله مداوم باشد .

وی هدف مطلوب از این تغییرات را تحقق اهداف سند چشم انداز و اول شدن در منطقه برشمرد و افزود: رقابت های بین المللی نیز باید بر اساس اصول بین المللی در سطح منطقه شکل گیرد. از سوی دیگر شاخص هایی که مورد قبول ما در کشور است ممکن است از سوی همه محققان در سطح منطقه پذیرفته نشود پس باید شاخصی معتبر و دقیق برای این رقابت های بین المللی تعریف شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اضافه کرد: یکی از معضلاتی که وجود دارد این است که محققان ایرانی تصور می کنند اگر در کشور اول می شوند پس در حد بالایی قرار دارند اما اگر در کنار یک محقق موفق خارجی قرار گیرند، ضعف های خود را متوجه می شوند و تلاش بیشتری می کنند.

پیشرفت 50 درصدی آزمایشگاه های مرکزی علوم پزشکی

قانعی درباره آخرین وضعیت آزمایشگاههای مرکزی در کشور گفت: معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از وضعیت آزمایشگاههای مرکزی در دانشگاههای علوم پزشکی بازدید کرد و ارزیابی را از وضعیت آنها تهیه کرد که بر اساس آن آزمایشگاههای مرکزی 50 درصد در کشور پیشرفت داشته است.

وی علت پیشرفت 50 درصدی آزمایشگاه های مرکزی علوم پزشکی را تعویق خریدهای تحقیقاتی عنوان کرد و گفت: تعویق برخی از خریدها و تغییر شیوه های خرید تجهیزات پزشکی با هزینه کمتر علت پیشرفت 50 درصدی این موضوع است.

شبکه ای برای محققان ایرانی خارج از کشور راه اندازی نشده است

معاون وزیر بهداشت در مورد ساماندهی محققان ایرانی خارج از کشور و ایجاد شبکه برای این محققان در پاسخ به مهر گفت: شبکه ای برای محققان ایرانی خارج از کشور راه اندازی نشده است و قالب و ساختار مشخصی برای اینکه این دسته از محققان را جذب کنیم نداریم.

وی اضافه کرد: اولویت اول ما در معاونت تحقیقات این است که محققان ایرانی که در داخل کشور فعالیت می کنند را حفظ کنیم تا به خارج از کشور نروند. نمی خواهیم در این زمینه شعار دهیم.

قانعی اظهار داشت: اگر وضع به گونه ای شود که محقق داخلی احساس نشاط داشته باشد، دو اتفاق رخ می دهد. اول اینکه به خارج از کشور نمی رود و دیگر اینکه محققان ایرانی مقیم خارج به داخل کشور باز می گردند. بهترین معیار برای رشد علمی یک مجموعه این است که چه تعداد محقق به این مجموعه می پیوندند.

وی اضافه کرد: روزی که ببینید محققان ایرانی مقیم خارج آنجا را رها کرده و برای تحقیقات به ایران می آیند بدانید اتفاق مهمی رخ داده است.

محقق و متخصصی که تربیت کرده ایم به کوه توقع درست بدل شده اند

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در پاسخ به خبرنگار دیگری درباره کمبود بودجه پژوهش گفت: محققانی که از کمبود بودجه سخن می گویند با وزارت بهداشت هم سخن هستند و در حال بیان مشکل هستند اما این مشکل نشان می دهد که بیش از 4 دهم درصد بودجه به این بخش اختصاص نمی یابد. ما در کشور سال ها است که محقق و متخصص تربیت کرده ایم که تمامی این افراد با حضور در کشورهای خارجی و مشاهده امکانات آنها تبدیل به کوه توقع درست شده اند.

وی اضافه کرد: این افراد فضای خارج از کشور را دیده اند و از سوی دیگر علاقمند هستند که کشورشان رشد کند . شیوه پاسخگویی به مطالبات محققان که اکنون وجود دارد، شیوه مناسبی نیست.

شیوه پاسخگویی به مطالبات محققان شیوه مناسبی نیست

قانعی گفت: ابتدا باید علی رغم همه مشکلات بر علم تاکید کنیم، این موضوع هنوز محقق نشده است و در سطح روسای دانشگاههای علوم پزشکی نیز هنوز مسئله اصلی درمان و بیمار است اما باید با وجود همه این مشکلات باید بودجه علم را به طور کامل اختصاص دهیم. این موضوع که تاکید کنیم اول مشکلات درمانی را حل کنیم بعد که پولدار شدیم به علم بپردازیم، تفکر درستی نیست.

وی اضافه کرد: رسانه ها باید مطالبات علمی را از روسای دانشگاهها بخواهند تا اولین دغدغه کشور دغدغه علم باشد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به رشد علمی کشورهای پیشرفته و تفاوت میان این کشورها با ذکر مثال آمریکا و انگلستان گفت: با وجود اینکه دانشگاههای انگلستان قدمتی 500 ساله دارند و آمریکا 200 سال است که کشف شده اما آمریکا در جهان علم اول است به این دلیل که 100 سال پیش در آمریکا بر علم و اول شدن در علم تاکید کردند.