تلفنهای همراه جدید دنیا در آستانه سال2010

به گزارش خبرگزاری مهر، نوکیا، موتورولا، سامسونگ و سونی اریکسون شناخته شده ترین نامها در دنیای تلفنهای همراه به شمار می روند. این شرکتها در واپسین روزهای سال 2009 به معرفی چکیده ای از کارهای خود در سال 2010 پرداخته اند.



سامسونگ

این شرکت کره ای نمونه جدیدی از تلفنهای همراه مدل Corby را با عنوان Corby Pop معرفی کرد. این تلفن همراه جدید که بسیار اقتصادی تر از مدل قبلی این سری از دستگاهها با عنوان GT-S3650 Corby است مجهز به دوربین 3/1 مگاپیکسلی، صفحه نمایشگر لمسی، رادیو اف. ام، بلوتوث، باتری 960 میلی آمپری و حافظه داخلی 22 مگابایتی قابل ارتقا با کارت حافظه میکرو اس. دی است.

Corby Pop

سامسونگ همچنین اولین اطلاعات مربوط به دو مدل تلفن همراه جدید را در بازار چین ارائه کرد. این دو مدل Samsung GT-M3318C و Samsung GT-S3601C نام دارند.

GT-M3318C یک تلفن همراه با در تاشو برخوردار از شبکه های GSM/GPRS/EDGE در ابعاد 8/101 در 9/46 در 9/15 میلیمتر به وزن 5/90 گرم است. صفحه نمایشگر TFT این تلفن همراه 1/2 اینچ با وضوح تصویر 240 در 320 پیکسل است که می تواند تصاویر را با 65 هزار و 536 رنگ نشان دهد. دوربین این مدل 2/3 مگاپیکسل است.

از دیگر ویژگیهای این تلفن همراه می توان به 40 مگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا با کارت حافظه میکرو اس.دی، مرورگر WAP2.0، پخش کننده چندرسانه ای، رادیو اف. ام، بلوتوث، یو. اس. بی 2.0، سرویس "کلاینت ایمیل" و بلندگو اشاره کرد.

این شرکت کره ای تلفن همراه کاملا لمسی جدیدی را در بازار کانادا معرفی کرد. این تلفن همراه لمسی جدید که Advance A885 نام دارد از طریق اپراتور "تلوس" کانادا عرضه می شود. این تلفن همراه دارای یک شبکه چهار باند GSM و UMTS/HSDPA بوده و دارای یک صفحه نمایشگر لمسی 3 اینچی با وضوح تصویر 200 در 400 پیکسل، تداخل کاربر TouchWiz، مرورگر HTML، پخش کننده چندرسانه ای، اتصالات بلوتوث و یو. اس. بی 2.0 و برنامه های جانبی ورود به شبکه های اجتماعی است.

دوربین دو مگاپیکسلی با قابلیت اتوفوکوس، زوم دیجیتال و عملکردهای ویدئو، گیرنده AGPS یکپارچه، دفترچه تلفن با قابلیت ذخیره دو هزار نام، حافظه 500 اس. ام. اس، تشخیص دهنده صدا، تبدیل کننده، 72 مگابایت حافظه داخلی و حمایت کارت میکرو اس. دی تا 16 گیگابایت از دیگر ویژگیهای این تلفن همراه است.

ابعاد این مدل 6/12 در 3/52 در 2/109 میلیمتر به وزن 94 گرم است. باتری لیتیومی این دستگاه 1000 میلی آمپر است و در هر بار شارژ 5 ساعت در حالت مکالمه و 350 درحالت آماده به کار عمل می کند.

Advance A885 سامسونگ

نوکیا

نوکیا قصد دارد در سال 2010 مدلهای جدیدی از تلفنهای همراه خود را عرضه کند که قابلیت استفاده همزمان از دو سیم کارت را دارند. تاکنون تنها سامسونگ و ایسر تلفنهای همراه با دو سیم کارت را وارد بازار کرده بودند، درحالی که سایر تولیدکنندگان هرگز نسبت به این گروه از محصولات توجه ویژه ای نشان نداده بودند.

همچنین این شرکت فنلاندی قصد دارد در سال 2010 یک تلفن همراه لمسی با قابلیت موسیقی نامحدود را به قیمت 175 یورو عرضه کند. این تلفن همراه جدید که Nokia 5235 Comes With Music نام دارد قادر خواهد بود به میزان نامحدودی از فروشگاه موسیقی نوکیا به مدت 12 تا 18 ماه موسیقی دریافت کند. این تلفن همراه هوشمند لمسی به دلیل برخورداری از باتری لیتومی 1320 میلی آمپری و یک کارت حافظه میکرو اس. دی 16 گیگابایتی امکان پخش موسیقی به مدت 33 ساعت را فراهم می کند.

از ویژگیهای فنی این تلفن همراه هوشمند می توان به حمایت شبکه های چهار باند "جی. اس. ام" و دو باند UMTS/HDSPA، صفحه نمایشگر بزرگ 2/3 اینچی لمسی با وضوح تصویر 360 در 640 پیکسل، سیستم عامل سیمبیان سری 60 ویرایش پنجم و یک دوربین 2 مگاپیکسلی، اتصال گوشی 5/3 میلیمتری، رادیو اف. ام استریو و یک مجموعه کامل از برنامه های جانبی و سرویسهایی برای بارگذاری و اشتراک گذاری فایلهای موسیقی اشاره کرد.

همچنین نوکیا تلفن همراه نسل دوم "جی. اس. ام" Nokia X3 را با حمایت EDGE، نمایشگر TFT با وضوح تصویر 240 در 320 پیکسل، رادیو اف. ام، سیستم عامل سیمبیان سری 40 ویرایش 6، اتصال یو. اس. بی، بلوتوث، کارت حافظه میکرو اس. دی تا 16 گیگابایت و دوربین 15/3 مگاپیکسلی معرفی کرده است.

Nokia 5235 Comes With Music

موتورولا

به گزارش مهر، موتورولا نیز با نزدیک شدن به سال 2010 اولین اطلاعات فنی مربوط به مدلهای جدیدی از تلفنهای همراه هوشمند خود را با عنوان BackFlip/Enzo را ارائه کرد. این تلفن همراه دارای یک صفحه کلید QWERTY (ده انگشتی) است که در قسمت پشتی تلفن همراه قرار گرفته است. زمانی که در دستگاه باز می شود، روی بخش پشتی یک ماوس لمسی (touchpad) برای جستجوی روی وب مشاهده می شود.

این تلفن همراه از یک پردازشگر Qualcomm MSM7201A با 528 مگاهرتز و 256 مگابایت رم، صفحه نمایشگر 1/3 اینچی با وضوح تصویر 320 در 480 پیکسل، دوربین 5 مگاپیکسلی با فلاش "ال. ای. دی"، اتصالات وای- فای، بلوتوث 2.0، جی. پی. اس یکپارچه، سیستم عامل آندروئید گوگل با حمایت شبکه های جی. اس. ام 850/900/1800/1900 برخوردار است.

همچنین این شرکت، تلفن همراه Milestone خود را معرفی کرد. این تلفن همراه هوشمند جدید موتورولا نیز مجهز به سیستم عامل "آندورئید" گوگل است. این مدل از شبکه های GSM/GPRS/EDGE و HSPA حمایت می کند. صفحه نمایشگر این دستگاه 7/3 اینچی با وضوح تصویر 854 در 480 پیکسل با صفحه کلید تاشوی ده انگشتی است. دوربین این تلفن همراه 5 مگاپیسکلی با اتوفوکوس، فلاش دوگانه "ال. ای. دی" و گیرنده "جی. پی. اس" یکپارچه با سرویس "گوگل مپس" است. نرم افزار جستجوی MOTONAV و برنامه E-Compass Latitude نقشه های سه بعدی را با امکان نمایش ساختمانها و بناهای تاریخی تصویرنمایی می کنند.

Milestone

سونی اریکسون

سونی اریکسون نیز همانند سایر رقبای خود در بازار جهانی تلفن همراه، محصولات جدید خود را معرفی کرد. این مدلهای جدید Elm و Hazel نام دارند.

این دو تلفن همراه به دلیل برخورداری از برنامه های Noise Shield (حفاظت از صداهای اختلالات صدا)، Clear Voice (کیفیت صدا) و Intelligent Volume Adaptation (انطباق هوشمند سطح صدا) بهترین تجربه ممکن در کیفیت صدا را به کاربر عرضه می کنند. همچنین از طریق برنامه جانبی Widget Manager می توانند استفاده از شبکه های اجتماعی را تسهیل کنند.

این دو مدل تلفن همراه از سازگاری بالایی با محیط زیست برخوردارند و در گروه تلفنهای همراه "سبز" قرار دارند.

سونی اریکسون Hazel