با تبعیت از رهبری و وحدت توطئه های دشمنان نقش برآب خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام آل هاشم به مناسب سالگرد شهادت آیت الله مفتح روز وحدت حوزه و دانشگاه با حضور در مرکز آموزش وظیفه 01 نیروی زمینی ارتش با اساتید و دانشجویان این مرکز دیدار و گفتگو کرد.

وی در این مراسم ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران وفادارش و با تأکید بر لزوم هوشیاری و بصیرت جوانان بویژه دانشجویان در این مقطع حساس که دشمنان نظام اسلامی تمام توان خود را برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی بکاربرده اند، گفت: استکبار جهانی از همان روزهای نخست پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از این نهضت عظیم مردمی زخم خورده و عصبانی بود، لذا با هر وسیله ممکن از جمله اقدامات خرابکارانه، ایجاد ناامنی و آشوب، حرکتهای تروریستی و ... تلاش کرد تا این نظام مقدس را از مسیر اصلی خود منحرف سازد.

وی در ادامه گفت: شهادت عناصر فرهیخته و انقلابی همچون شهید آیت الله مفتح، شهید آیت الله مطهری، شهید آیت الله دستغیب، شهید آیت الله مدنی، شهید آیت الله اشرفی اصفهانی، شهید آیت الله قدوسی، شهید هاشمی نژاد، شهید آیت الله بهشتی و شهیدان رجائی و باهنر همگی در راستای همان توطئه استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی انجام شد و هم اکنون هم این فتنه ها و توطئه ها ادامه دارد.

آل هاشم همچنین اظهار داشت: جریانات و حوادث اخیر ارتباطی به مساله انتخابات ندارد بلکه توطئه ای برنامه ریزی شده برای مقابله با اسلام و خاموش کردن شعله های فروزان انقلاب اسلامی است، اما آنچه نسبت به گذشته فرق کرده اینست که تهدیدات دشمنان امروز به شکل تهدید نرم تغییر یافته است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه خطاب به دانشجویان وظیفه حاضر در مراسم گفت: بحمدالله از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون با رهبری داهیانه حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و با آمادگی بالای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، دشمنان همواره از ضربه زدن به این نظام مقدس نا امید شده اند که رمز نا امیدی آنان و پیروزی ما در عرصه های مختلف چه در زمان پیروزی انقلاب چه در دوران دفاع مقدس و پس از آن پیروی محض از ولی فقیه و هوشیاری، وحدت و همدلی ملت بوده است.

در پایان این مراسم از تعدادی از دانشجویان نمونه مرکز آموزش 01 نیروی زمینی با اهدای هدایایی تجلیل به عمل آمد.