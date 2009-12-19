تولید تمام رادیوداروهای مورد نیاز در کشور/ نیازی به واردات نداریم

دکتر ابراهیم شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رادیوداروهایی که در کشور با همکاری سازمان انرژی اتمی تولید می کنیم نیاز داخلی را رفع کرده و ما در این زمینه به حد خودکفایی رسیده ایم.

وی تاکید کرد: مشکلی در این زمینه وجود نداردو نیازی به واردات این نوع از داروها نداریم زیرا تولیدات داخلی در این بخش کفایت می کند.

شیبانی درباره داروهایی که در این حوزه تولید می شوند به مهر گفت: داروهایی که اکنون مورد نیاز بوده و در گروه رادیوداروها قرار دارند با همکاری سازمان انرژی اتمی کشور تولید می شوند و معاونت غذا و دارو از نظر نظارت و ارائه مجوز نهایت همکاری را در این بخش دارد.

وی خاطرنشان کرد: این داروها از نظر کیفیت هم مناسب است و با توجه به توانایی سازمان انرژی اتمی از نظر تولید رادیوداروها مشکلی از نظر کیفیت و کمیت وجود ندارد.

به گزارش مهر، قرارداد 6 طرح کلان ملی تولید رادیوداروها، تهیه شناور تحقیقاتی، تولیدداروها و مواد اولیه وارداتی، تولید واکسن آنفلوانزای فصلی و A، طراحی و ساخت راکتور و نیروگاه آزمایشی گداخت و سلول درمانی بیماریهای صعب العلاج همزمان با هفته پژوهش آذرماه سال 88 با حضور محمود احمدی نژاد - رئیس جمهور منعقد شده است.

بر اساس این قراردادها تولید رادیوداروها به منظور کسب علم و فناوری هسته ای در تولید رادیوداروهای ضروری و افزایش سلامت جامعه و همچنین دسترسی بیماران صعب العلاج به داروهای مورد نیاز و کاهش شدید قیمت و خوداتکایی کشور در داخل کشور انجام می شود.

این طرح به وسیله پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی و با همکاری وزارت بهداشت اجرا می شود.