بازیگر برنده اسکار "آهنگ برنادت" در 90 سالگی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد جونز در دهه‌های 1940 و 1950 دورانی درخشان را در سینمای آمریکا تجربه و مقابل بازیگرانی بزرگ گریگوری پک، لارنس اولیویه، همفری بوگارت و راک هادسن ایفای نقش کرد. بازی او در فیلم‌های "جدال در آفتاب" و "وداع با اسلحه" ـ در سال 1957 ـ تحسین منتقدان و تماشاگران را برانگیخت.

جونز سه بار ازدواج کرد که دیوید او سلزنیک تهیه‌کننده فیلم ماندگار "بر باد رفته" یکی از همسرانش بود. جونز آخرین بار سال 1974 در فیلم سینمایی "آسمانخراش جهنمی" مقابل دوربین رفت و 20 سال آخر عمر خود را در جنوب کالیفرنیا در آرامش گذراند.