  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۷

بازیگر برنده اسکار "آهنگ برنادت" در 90 سالگی درگذشت

جنیفر جونز که سال 1943 برای بازی در نقش اصلی فیلم سینمایی "آهنگ برنادت" اسکار گرفت، روز پنجشنبه در سن 90 سالگی در خانه خود در مالیبو از دنیا رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد جونز در دهه‌های 1940 و 1950 دورانی درخشان را در سینمای آمریکا تجربه و مقابل بازیگرانی بزرگ گریگوری پک، لارنس اولیویه، همفری بوگارت و راک هادسن ایفای نقش کرد. بازی او در فیلم‌های "جدال در آفتاب" و "وداع با اسلحه" ـ در سال 1957 ـ تحسین منتقدان و تماشاگران را برانگیخت.

جونز سه بار ازدواج کرد که دیوید او سلزنیک تهیه‌کننده فیلم ماندگار "بر باد رفته" یکی از همسرانش بود. جونز آخرین بار سال 1974 در فیلم سینمایی "آسمانخراش جهنمی" مقابل دوربین رفت و 20 سال آخر عمر خود را در جنوب کالیفرنیا در آرامش گذراند.

کد مطلب 1002654

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها