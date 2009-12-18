عزم سوریه و لبنان برای توسعه روابط در تمام زمینه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، میشل سلیمان ظهر امروز با بشار اسد همتای سوری خود در دمشق دیدار کرد.

در این دیدار روابط دوجانبه، تحولات جهان عرب و اوضاع منطقه ای و همچنین نتایج سفر اخیر سلیمان به آمریکا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سلیمان و اسد در این دیدار بر عزم خود برای توسعه همکاری میان دو کشور در تمام زمینه ها تاکید کردند.

سلیمان همچنین فوت برادر بشار اسد را به وی تسلیت گفت.

خاطرنشان می شود از زمان ریاست جمهوری میشل سلیمان در می 2008 این دومین سفر وی به سوریه به شمار می رود. رئیس جمهوری لبنان پیش از این نوامبر سال جاری به دمشق سفر کرده بود.

همچنین قرار است "سعد الحریری" نخست وزیر لبنان برای نخستین بار پس از ترور "رفیق حریری" در سال 2005 به سوریه سفر کند؛ به زمان این سفر اشاره ای نشده است.