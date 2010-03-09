اعراب در نهایت با حمله به عراق موافقت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، "دیوید میلی باند" وزیر خارجه انگلیس روز دوشنبه در جلسه تحقیق و بررسی برای میزان مشارکت بریتانیا در جنگ عراق در سال 2003 گفت: اعراب پس از انگلیس و آمریکا در نهایت با حمله به عراق موافقت کردند.

وی افزود که آغاز جنگ به بهانه های دروغ جرقه یک جنگ داخلی را زد که در نتیجه آن صدها هزار غیرنظامی کشته شدند و این تصمیمی درست بود.

میلی باند در ادامه گفت: اگرچه پس از حمله نظامی به عراق مشخص شد که این کشور هیچ سلاح کشتار جمعی ندارد، سازمان ملل تلاشهای ناچیزی را برای متقاعد کردن دولت صدام حسین به خلع سلاحهای کشتار جمعی انجام داد.

وی با اشاره به عبرت گرفتن از "درسهای نادرست" جنگ عراق بر این موضوع پافشاری کرد که بریتانیا نیازمند دخالت در مسائل بین المللی است و باید جنگهای مشابهی را در آینده انجام دهد.

کمیته بررسی دلایل جنگ عراق در اصل برای تثبیت موقعیت براون و تضمین موفقیت پیروزی حزب کارگر در انتخابات عمومی 6 می (16 اردیبهشت) تشکیل شد اما اکنون با کشیده شدن پای خود براون به این کمیته تحقق اهداف از پیش تعیین شده آن در پرده ای از ابهام قرار گرفته است.