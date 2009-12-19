"حامد کرزای" امروز شنبه در حالی فهرست 23 نفر از اعضای کابینه خود را اعلام کرد که تحت فشارهای بین المللی برای ریشه کردن فساد در دولت خود و تغییر مسیر مدیریتی در کشور قرار دارد.

در همین حال "محمد قسیم فهیم" معاون اول کرزای امروز شنبه به اعضای پارلمان افغانستان گفت: اعضای کابینه جدید کارشناسان متبحر هستند و دارای مهارت کافی در سمت خود هستند.

این درحالیست که بسیاری از اعضای پارلمان افغانستان نگرانی خود را درباره انتخاب اعضای کابینه جدید بیان کردند.

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست می نویسد: در لیست جدید هنوز نامزد وزارت خارجه افغانستان انتخاب نشده است.

بی بی سی همچنین در گزارشی درباره کابینه جدید کرزای نوشت: وزرای پیشین کشور، اقتصاد و دارایی افغانستان همچنان در سمت خود باقی ماندند و فردی جایگزین این سه فرد نشده است.

به نوشته واشنگتن پست، کرزای "وحید الله شهرانی" را به عنوان جانشین "محمد ابراهیم عادل" وزیر کنونی معادن و فلزات افغانستان انتخاب کرده است. اوایل ماه جاری دو نفر از مقامات آمریکایی عادل را به دریافت رشوه به میزان 20 میلیون دلار متهم کردند.

این روزنامه آمریکایی در ادامه می نویسد: کرزای "عنایت الله بلیغ" را به عنوان جانشین "صدیق چاکاری" وزیر حج و اوقاف کنونی افغانستان انتخاب کرده است. این درحالیست که چاکاری به فساد مالی متهم است.

بی بی سی در ادامه می نویسد: احتمال بسیار زیادی وجود دارد که انتقادهای زیادی علیه کرزای برای انتخاب "محمد اسماعیل خان" به عنوان وزیر انرژی و آب وارد شود زیرا وی به نقض حقوق بشر و فساد متهم است.

از دیگر وزاری کابینه جدید کرزای می توان به موارد زیر اشاره کرد: "محمد آصف رحیمی" وزیر کشاورزی، "انور الحق احدی" وزیر اقتصاد، "امیرزی سنگین" وزیر مخابرات، "غلام محمد ییلاقی" وزیر صنایع و تجارت، "محمد اسماعیل منشی" وزیر کار و امور اجتماعی"، "محمدالله بتاش" وزیر امور حمل و نقل، "حسن بانو غضنفر" وزیر امور زنان، "عبدالرحیم وردک" وزیر دفاع ملی، "محمد حنیف اتمر" وزیر کشور، "عمر زاخیوال" وزیر اقتصاد و دارایی،"غلام فاروق وردک" وزیر آموزش و پرورش، "سرور دانش" وزیر دادگستری، "سید مخدوم رهین" وزیر اطلاعات و فرهنگ، "محمد امین فاطمی" وزیر بهداشت و ژنرال خدایداد" وزیر مبارزه با مواد مخدر.

همچنین ابرقدرت های جهان تحت رهبری آمریکا انتخاب اعضای کابینه جدید کرزای را به عنوان امری مهم و حیاتی برای واگذاری امنیت به نیروهای افغانی طی پنج سال آینده عنوان کردند.

به نوشته روزنامه تایمز، غرب و بویژه آمریکا خواستار انجام تغییراتی در کابینه افغانستان بودند و از کرزای خواسته بودند تا افرادی را که شایعاتی درباره آنها در خصوص فساد وجود دارد از کابینه کنار بگذارد.

البته این خواسته ظاهری عامه پسند دارد اما در حقیقت آمریکا خواستار روی کار آمدن وزیرانی است که از مواضع ایالات متحده درافغانستان حمایت کنند. همچنین گیتس پیش از پرواز به افغانستان گفته بود : مطمئنا حضور افراد امین در کابینه افغانستان برای موفقیت ما حیاتی هستند.