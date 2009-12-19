به گزارش خبر نگار مهر، این رقابتها روز جمعه در خانه تکواندو برگزار شد که در مهمترین دیدار دو تیم اول و دوم جدول به نتیجه تساوی رضایت دادند. در این دیدار دانشگاه آزاد و فولاد ماهان سپاهام مقابل هم صف آرایی کردند که در نهایت هر دو تیم به تقسیم امتیازات رضایت دادند.

علیرضا نصر، حسین تاجیک، محمد باقری معتمد و روح الله طالبی مردان پیروز دانشگاه بودند. خدامی ، امیری ، حجی زواره و میثم باقری هم چهار مرد پیروز فولاد در این بازی بودند. در رقابتهای انفرادی برتری طالبی در وزن ششم مقابل فرزاد عبدالهی عضو ملی پوش فولاد و شکست مهدی بی باک مقابل خدامی از مهمترین حوادث این بازی بود.

اما دانشگاه آزاد که با این تساوی موقعیت خود را در صدر جدول در خطر می دید در مبارزه دوم خود و در یک بازی برتر 6 بر2 مناطق نفت خیز را شکست داد. تا با 15 امیتاز موقعیت خود را در صدرجدول حفظ کند.

در یکی دیگر از بازیهای مهم این هفته فولاد ماهان سپاهان بعد از تساوی مقابل دانشگاه آزاد ، به دیدار گاز فجرجم رفت. گازی ها که در بازی اول خود شهرداری بندرعباس را شکست داده بود امیدوار بود با کسب امتیازات کامل این بازی خود را به صدر جدوب نزدیک کند اما این فولاد ماهان بود که 5 بر3 برنده از میدان خارج شد و همچنان در مکان دوم جدول باقی ماند.

سایپا در این هفته دو پیروزی کسب کرد و کولرهای گازی کنوود هم همچنان روی نوار شکست حرکت می کند. ضمن اینکه ملی حفاری هم 8 امتیازی شد تا از هم اکنون به فکر بازیهای دور برگشت باشد.

نتایج کامل هفته ششم لیگ برتر تکواندو:

* هیئت تکواندو ناجا3 - مناطق نفت خیز جنوب 5

* کولرهای گازی کنوود 3 - سایپا 5

* دانشگاه آزاد 4 - فولاد ماهان سپاهان 4

* شهرداری بندرعباس یک - گاز فجر جم 7

نتایج کامل هفته هفتم لیگ برتر تکواندو:

* کولرهای گازی کنوود 3 - شرکت ملی حفاری 5

* دانشگاه آزاد 6 - مناطق نفت خیز جنوب 2

* شهرداری بندرعباس 3 - سایپا 5

* گاز فجر جم - فولاد ماهان سپاهان

جدول رده بندی:

1- دانشگاه آزاد 16 امتیاز

2- فولاد ماهان سپاهان 14 امتیاز

3- گاز فجر جم 13 امتیاز

4- مناطق نفت خیز جنوب 12 امتیاز

5- قوامین ناجا 10 امتیاز