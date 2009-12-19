به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلمساز 44 ساله آمریکایی سال 2000 برای نخستین بار "مردان ایکس" را کارگردانی کرد و سه سال بعد "ایکس 2" را با موفقیت روی پرده سینماهای دنیا فرستاد. اما دو قسمت بعدی این مجموعه پرمخاطب به ترتیب به کارگردانی برت رتنر و گاوین هود تولید و روانه اکران شد.

حالا پس از شش سال دوری سینگر از مجموعه مردان ایکس، او قرار است یکبار دیگر به پروژه‌ای ملحق شود که خود آن را خلق کرده بود. او از تابستان گذشته درصدد رسیدن به توافق با مدیران فوکس بود و پس از آنکه استودیو طرح سینگر را پسندید، جیمی موس را برای نوشتن فیلمنامه به خدمت گرفت تا پروژه زودتر وارد مرحله تولید شود.

سینگر که برای ساختن فیلمی تازه از پروژه محبوب خود مدت‌ها تلاش کرده گفت: می‌خواستم داستان به خودی خود و بدون توجه به قسمت‌های قبلی قابل روایت کردن باشد. یک ماجرای عاشقانه در داستان جدید روایت می‌شود و برخی شخصیت‌های فیلم‌های قبلی هم در داستان تازه حضور خواهند داشت. گرچه چند شخصیت مثبت و منفی تازه هم وارد ماجرا می‌شوند.

فیلمساز تحسین‌شده و خالق "مظونین همیشگی" ادامه داد: می‌خواهد "بتمن" باشد یا "ارباب حلقه‌ها" یا "سفر ستاره‌ای"، اگر شخصیت‌ها خوب باشند شما حتی با وجود دانستن سرنوشت آنها دوست دارید در تمام سفرها و ماجراها همراه آنها باشید. خودم را در جایگاه هواداران قرار می‌دهم و فکر می‌کنم این همان داستانی است که دوست دارم ببینم.

هنوز مشخص نیست پروژه بعدی سینگر چه خواهد بود. اما او به تازگی قرارداد "جک قاتل غول‌پیکر" را با استودیو نیولاین امضا کرده و فعلا دارد روی شیوه خلق جلوه‌های تصویری آن کار می‌کند. "بتل‌استار گالاکتیکا" و "اکسکلیبر" دیگر پروژه‌هایی است که احتمالا سینگر کارگردانی آنها را بر عهده خواهد داشت.